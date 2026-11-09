El Gobierno de Jalisco avanza en los trabajos de desazolve de la presa de Las Pintas, una intervención que no se realizaba desde 2002 y que busca mejorar la calidad del agua que llega a los hogares del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Durante más de dos décadas, este cuerpo de agua no recibió trabajos de limpieza de este tipo, lo que favoreció la acumulación de sedimentos y el deterioro de sus condiciones. Ante los problemas de calidad del agua registrados en la metrópoli, las autoridades estatales identificaron la presa como uno de los puntos de contaminación que afectaban el suministro.

Jalisco realiza trabajos de saneamiento para mejorar la calidad del agua

Como parte de las medidas para atender esta problemática, el Gobierno estatal determinó cerrar temporalmente el paso del agua proveniente de la presa de Las Pintas, con el propósito de evitar que el líquido contaminado continúe llegando a la población mientras avanzan las labores de saneamiento.

La decisión ha reducido la cantidad de agua disponible para algunos hogares, pero busca atender las condiciones de la fuente de abastecimiento y mejorar la calidad del líquido que se distribuye en la zona metropolitana.

Actualmente, los trabajos de desazolve registran avances como parte de las acciones para recuperar las condiciones del cuerpo de agua y atender el deterioro acumulado durante años.

Presa de Las Pintas recibe trabajos de desazolve por primera vez desde 2002. (Cortesía )

Gobierno de Jalisco desarrolla obras en La Calera y Miravalle

De manera paralela, el Gobierno de Jalisco desarrolla dos proyectos estratégicos con recursos estatales para fortalecer la infraestructura hidráulica del Área Metropolitana de Guadalajara.

Uno de ellos es el bypass de La Calera, obra que permitirá evitar que el agua circule a cielo abierto. El segundo consiste en la ampliación y modernización de la planta potabilizadora de Miravalle, con el objetivo de fortalecer los procesos de tratamiento y abastecimiento.

Estas intervenciones forman parte de las acciones estatales para mejorar la calidad del agua, reforzar la infraestructura hidráulica y avanzar hacia un suministro más seguro para las familias del Área Metropolitana de Guadalajara.