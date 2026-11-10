El Gobierno de Jalisco recuperó, por orden judicial, la operación de la planta potabilizadora de Toluquilla, ubicada en San Pedro Tlaquepaque, así como los pozos profundos asociados a su infraestructura, luego de más de seis años de controversias legales con la empresa que prestaba el servicio.

La recuperación busca fortalecer el abastecimiento de agua en Jalisco y mejorar la calidad del agua que se suministra a distintas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Gobierno de Jalisco recupera planta potabilizadora (cortesía)

Aseguran instalaciones tras controversias legales

El aseguramiento fue ejecutado por elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, quienes realizaron una revisión documental, un inventario de equipos y bienes, además de colocar sellos de aseguramiento.

Las acciones se llevaron a cabo sin interrumpir la operación de la planta, cuya empresa operadora fue denunciada por el presunto delito de fraude genérico, ante posibles irregularidades relacionadas con los recursos destinados a la prestación del servicio.

De acuerdo con la información del Gobierno estatal, desde 2012 se realizaron pagos cercanos a 700 millones de pesos por la prestación del servicio de la planta. Sin embargo, las autoridades señalaron presuntos incumplimientos contractuales y cuestionamientos sobre las inversiones efectuadas en la infraestructura.

SIAPA evaluará capacidad de la planta potabilizadora

Actualmente, la instalación procesa aproximadamente 200 litros de agua por segundo, equivalentes al 20 por ciento de su capacidad potencial, estimada en mil litros por segundo.

Ante este escenario, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realizará una evaluación integral para identificar las necesidades de mantenimiento, reparación y modernización, así como las inversiones y adecuaciones técnicas requeridas para incrementar gradualmente su producción.

Entre las acciones prioritarias están el diagnóstico técnico de las instalaciones, la recuperación de su capacidad operativa y la verificación de la calidad del agua que se distribuye a la población.

Gobierno de Jalisco recupera planta potabilizadora (cortesía)

Continúan investigaciones por presunto fraude genérico

La recuperación de las instalaciones se concretó después de más de seis años de controversias legales con la empresa que operaba la infraestructura.

Por los hechos señalados, el Gobierno estatal presentó una denuncia por el presunto delito de fraude genérico. Las investigaciones continuarán ante las autoridades competentes, con respeto al debido proceso y a las determinaciones judiciales.

Con la recuperación de la planta y sus pozos asociados, las autoridades estatales buscan fortalecer la producción de agua potable y mejorar las condiciones de operación de esta infraestructura hidráulica, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer posibles responsabilidades y proteger los recursos públicos.