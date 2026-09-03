Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, encabezó en Tamazula de Gordiano la entrega de 19 patrullas a 13 municipios de las regiones Sur, Sureste, Lagunas y Costa Sur, con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia, prevención y proximidad con la ciudadanía.

Además, se entregaron 12 ambulancias, una para cada municipio de la región Sur, como parte de las acciones para mejorar la atención prehospitalaria y responder con mayor rapidez ante emergencias médicas.

Pablo Lemus fortalece la seguridad pública en municipios de Jalisco

Durante 2026, los 13 municipios beneficiados con las patrullas destinaron más de 20 por ciento de los recursos del FORTAMUN al fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, lo que representa una inversión conjunta superior a 72 millones de pesos.

Estos recursos permitieron reforzar la profesionalización, mejora salarial, equipamiento, uniformes, vehículos e infraestructura de las instituciones policiales.

La adquisición de las 19 patrullas representó una inversión de 14 millones 201 mil 472 pesos, mediante apoyos federales concertados con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a través del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

Las unidades beneficiaron a Tamazula de Gordiano, Cocula, Jilotlán de los Dolores, Pihuamo, San Gabriel, Gómez Farías, Concepción de Buenos Aires, Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Quitupan, Cuautitlán de García Barragán y La Huerta.

Pablo Lemus entrega 19 patrullas y 12 ambulancias en Jalisco (Cortesía )

Jalisco entrega 12 ambulancias para mejorar atención médica

Las 12 ambulancias entregadas forman parte de la adquisición de 146 ambulancias y vehículos de emergencia para 120 municipios de las 12 regiones de Jalisco, presentada en mayo.

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, explicó que las ambulancias buscan atender emergencias en carreteras, delegaciones y comunidades alejadas de hospitales regionales o centros de salud, con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y salvar vidas.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco busca fortalecer la seguridad y la atención a la salud desde los municipios, mediante equipamiento y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.