Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, encabezó el Grito de Independencia 2026 ante alrededor de 60 mil personas reunidas en el Centro Histórico de Guadalajara, como parte de la conmemoración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Bajo el lema “Jalisco, el Corazón de México”, familias jaliscienses y visitantes se dieron cita en el primer cuadro de la ciudad para participar en la celebración, que concluyó con saldo blanco, de acuerdo con el Gobierno de Jalisco.

Pablo Lemus destaca a héroes de la Independencia durante el Grito

Desde Palacio de Gobierno, Pablo Lemus recordó a las mujeres y hombres que participaron en la lucha independentista y destacó la identidad, cultura, creatividad e innovación de Jalisco durante la tradicional arenga.

Con profundo orgullo, honramos a las mujeres y hombres valientes que entregaron su vida para darnos Patria. Desde el corazón de Jalisco, tierra de mujeres y hombres libres, cuna de la identidad nacional y bastión de la cultura, la creatividad y la innovación, celebramos nuestra historia y proclamamos la grandeza de México. Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco.

Durante el Grito de Independencia, Lemus Navarro mencionó a figuras como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz, Ignacio Allende, Leona Vicario y Vicente Guerrero, entre otros personajes históricos.

También reconoció a Pedro Moreno, María Rita Pérez Jiménez, José Antonio Torres y Prisciliano Sánchez, a quien identificó como el primer gobernador electo de Jalisco.

Grupo Frontera se presenta en Guadalajara tras el Grito de Independencia

Después de la ceremonia, el gobernador saludó a la ciudadanía reunida en Plaza de Armas, mientras que la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco presentó un espectáculo de fuegos artificiales.

La pirotecnia iluminó el cielo de Guadalajara y resaltó algunos de los principales edificios y espacios históricos de la ciudad, entre ellos la Catedral de Guadalajara, el Teatro Degollado, Plaza de Armas, Paseo Alcalde y la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres.

Posteriormente, Grupo Frontera subió al escenario instalado en Plaza Liberación para interpretar parte de su repertorio ante las personas asistentes.

La agrupación interpretó canciones como “La del proceso”, “Por qué será”, “De lunes a lunes”, “Que vuelvas”, “Di que sí”, “Ojitos rojos” y “No se va”, además de un popurrí integrado por “Modo difícil”, “Qué te parece” y “Quédate conmigo”.

Previo al Grito de Independencia también se presentaron Los Tropicales, Mariachi Voz de Mi Tierra, Sonora Vainilla y los Hermanos Barba con mariachi, como parte de la celebración mexicana.

Grito de Independencia en Jalisco contó con operativo de más de 3 mil 700 elementos

Para garantizar la seguridad de las personas asistentes, los Gobiernos de Jalisco y Guadalajara implementaron un operativo conjunto con más de 3 mil 700 elementos de seguridad, protección civil, atención médica y movilidad.

La fuerza operativa estuvo integrada por 2 mil elementos de las policías Estatal Preventiva, Metropolitana y Vial, además de 450 integrantes de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Jalisco y 135 elementos de la Secretaría de Salud Jalisco.

A ellos se sumaron mil 164 elementos del Ayuntamiento de Guadalajara, así como personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno, informó que las celebraciones por la Independencia se realizaron en los 125 municipios de Jalisco y destacó que en el Área Metropolitana de Guadalajara se desarrollaron con emotividad, patriotismo y orden. La celebración del Grito de Independencia en Guadalajara concluyó con saldo blanco.