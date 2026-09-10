La Evaluación del Logro Educativo 2025 coloca a Jalisco con resultados favorables en áreas fundamentales del aprendizaje, al registrar niveles de insuficiencia menores a los observados a nivel nacional tanto en lectura como en matemáticas.

Los resultados también respaldan, de acuerdo con el planteamiento estatal, la decisión de mantener un modelo educativo propio y una ruta de política educativa construida desde las necesidades de estudiantes, docentes y comunidades escolares.

Jalisco supera el promedio nacional en lectura y matemáticas

En lectura, 11.4 por ciento de los estudiantes de Jalisco presenta un nivel insuficiente, frente al 30 por ciento registrado a nivel nacional. Además, 79.9 por ciento de los estudiantes jaliscienses se encuentra en el nivel denominado “En Progreso”.

La diferencia también se observa al comparar el resultado estatal con el referente de la OCDE, donde el porcentaje de estudiantes con desempeño insuficiente se ubica en 35 por ciento, de acuerdo con los datos presentados.

En matemáticas, la brecha es todavía más amplia. Mientras que 50 por ciento de los estudiantes a nivel nacional registra un desempeño insuficiente, en Jalisco esta proporción se reduce a 12.4 por ciento.

A su vez, 81.9 por ciento de los estudiantes de Jalisco se concentra en el nivel “En Progreso”, lo que refleja un resultado estatal superior al panorama nacional presentado en la evaluación.

Jalisco reduce rezago educativo y supera promedio nacional en lectura y matemáticas (Cortesía)

Resultados educativos respaldan la ruta de Jalisco

Los indicadores de 2025 permiten dimensionar los resultados de la política educativa que Jalisco decidió mantener de manera independiente de la ruta planteada desde el Gobierno federal.

La entidad sostiene que estos datos muestran avances en áreas esenciales del aprendizaje y una reducción significativa de los niveles de insuficiencia, particularmente en lectura y matemáticas.

Con estos resultados, Jalisco presenta mejores indicadores que el promedio nacional en ambas materias, un desempeño que el estado vincula con su apuesta por mantener una política educativa propia y desarrollar soluciones desde el ámbito local.