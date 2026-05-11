La Fiscalía de Jalisco, a través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, logró ubicar y detener al presunto responsable de un caso de abuso sexual infantil ocurrido en Guadalajara.

El señalado, identificado como Luis Antonio “N”, fue captado en video realizando tocamientos de índole sexual a una niña el pasado 7 de mayo, dentro de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Santa Elena de la Cruz.

Tras difundirse las imágenes en chats vecinales, las autoridades iniciaron una serie de investigaciones y operativos que permitieron localizar al presunto agresor en un centro de rehabilitación.

Fiscalía de Jalisco fortalece investigaciones por caso de abuso sexual infantil

Los trabajos de investigación e inteligencia fueron realizados por elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Vicefiscalía, en coordinación con áreas especializadas de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara y de la Secretaría de Seguridad del Estado.

Derivado de las labores ministeriales, la representación social obtuvo una orden de aprehensión contra Luis Antonio “N”, la cual fue cumplimentada tras la realización de dos cateos.

El hombre fue detenido en el interior de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Tetlán, en Guadalajara.

Luego de su captura, el imputado será puesto a disposición del juzgado correspondiente, donde deberá responder por el delito de abuso sexual infantil.

La Fiscalía del Estado reiteró su compromiso de actuar en favor de las infancias y adolescencias, mediante investigaciones que permitan procurar justicia en todos los casos donde se denuncien delitos cometidos contra menores de edad.