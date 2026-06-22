Vibra Jalisco Zona Fan se consolida como uno de los principales espacios de convivencia y expresión artística en el estado, con el objetivo de ampliar la oferta cultural y de entretenimiento para residentes y visitantes en el marco del Mundial de Futbol 2026.

En esta ocasión, el Auditorio Benito Juárez, en Guadalajara, reunió a más de 3 mil 500 asistentes durante las presentaciones de las agrupaciones colombianas Aterciopelados y Piso 21, referentes de la música latinoamericana, quienes formaron parte de la programación artística del festival.

Jalisco fortalece su experiencia cultural rumbo al Mundial 2026

Estas actividades son impulsadas por el Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ) y Grupo Radiorama de Occidente, con el propósito de acercar experiencias culturales y musicales de calidad, así como fortalecer la agenda de eventos gratuitos vinculados a la celebración mundialista.

Mediante conciertos, actividades familiares y experiencias inmersivas, Vibra Jalisco Zona Fan busca generar espacios de convivencia y acercar opciones recreativas a las familias jaliscienses y a los visitantes del estado.

Vibra Jalisco consolida agenda musical internacional rumbo al Mundial de Futbol 2026. (Israel Soria)

La programación continuará hasta el 19 de julio en distintas sedes de Vibra Jalisco, donde se desarrollarán actividades artísticas, culturales y de entretenimiento para públicos de todas las edades.

La cartelera completa puede consultarse en las redes sociales de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco.