El 27 de agosto de 2025 surgió “Lord qué te importa”. El video del funcionario de la policía de Guadalajara que fue detenido por manejar borracho se ha vuelto viral en México.

El sujeto identificado como Luis Argenis Fausto y funcionario de la policía de Guadalajara, intentó intimidar a elementos de seguridad lanzando insultos y cuestionando la intervención de los oficiales con la frase “¿qué te importa?”.

Luego de que el video de “Lord qué te importa” se hiciera viral en México, La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara anunció la destitución inmediata de Luis Argenis Fausto.

“Lord qué te importa” fue despedido por la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara tras el penoso video viral

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara anunció la destitución inmediata del individuo, identificado como Luis Argenis Fausto, quien formaba parte del área jurídica de la dependencia.

En su comunicado, autoridades destacaron que el comportamiento de “Lord qué te importa” no está alineado con los valores de la Comisaría y que no se tolerarán abusos de autoridad o prepotencia.

Proliferan videos como el de Lord que te importa en México

En los últimos meses, las redes sociales se inundado de polémicas por la aparición de los llamados ladys y lords, personas a las que se les aplican dichos motes por su actitud grosera o prepotente.

Tras el surgimiento de “Lady Racista”, “Lord Padel” y “Lady Cineteca”, ahora apareció “Lord qué te importa”,un funcionario de la policía de Guadalajara que fue detenido por manejar borracho.

Como ocurre en todos los casos de las ladys y lords, hay un video de “Lord qué te importa” en el que se muestran los momentos en los que el sujeto encaró y amedrentó a policías viales.