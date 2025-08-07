Un hombre identificado como Jaime Salem o también referido como Jaime Shehoah fue bautizado como ’Lord Elevador’ tras golpear brutalmente a una mujer en un elevador en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX).

La golpiza se registró el pasado 23 de julio alrededor de las 5 de la tarde, aunque el video comenzó a circular en redes sociales el martes 5 de agosto.

En el video se observa cómo Jaime Salem agrede a la mujer, quien es señalada como esposa del sujeto, dentro del elevador de un edificio ubicado en Lomas del Chamizal, Cuajimalpa.

A continuación, te contamos quién es Lord Elevador y otros detalles sobre el violento hombre como:

¿Qué edad tiene Jaime Salem, Lord Elevador?

¿Lord Elevador tiene esposa?

¿Cuál es el signo zodiacal de Lord Elevador?

¿Lord Elevador tiene hijos?

¿Qué estudió Lord Elevador?

¿En qué ha trabajado Lord Elevador?

Jaime Salem, Lord Elevador, golpeó brutalmente a una mujer en Cuajimalpa (Especial)

¿Quién es Lord Elevador?

Las agresiones de Lord Elevador contra la mujer consistieron en una serie de patadas, puñetazos, jaloneos e incluso, la arrastró del cabello, así como también insultos hacia la mujer.

Las distintas agresiones ocurrieron en el estacionamiento del edificio y dentro del elevador ante la presencia de testigos y personal de seguridad.

¿Jaime Salem, Lord Elevador, tiene esposa?

Según diversos reportes periodísticos, la mujer a quien golpeó Lord Elevador es su esposa, identificada como Cristina, presuntamente de nacionalidad española.

¿Cuál es el signo zodiacal de Lord Elevador?

Se desconoce cuál es el signo zodiacal de Lord Elevador.

¿Lord Elevador tiene hijos?

No hay información pública que revele si Lord Elevador tiene hijos.

¿Qué estudió Lord Elevador?

A la fecha se desconoce qué estudió Jaime Salem, Lord Elevador.

¿En qué ha trabajado Lord Elevador?

Hasta ahora, no existe información sobre el trabajo o la trayectoria profesional de Lord Elevador.

Lord Elevador: Mujer golpeada por Jaime Salem fue hospitalizada

Cristina, la mujer golpeada por Lord Elevador, requirió ser hospitalizada tras la brutal agresión de Jaime Salem.

Según el periodista Carlos Jiménez, la víctima sufrió lesiones visibles en el área del pómulo y la boca.

Además, su representación legal argumenta que también recibió amenazas en su contra, por lo que solicitó la ayuda de la Fiscalía de la CDMX, quien a su vez, ya abrió una investigación por violencia.

