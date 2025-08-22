¿Se puede pagar asiento doble para tu mochila? Lord Trolebús argumentó que pagó doble pasaje para no cargar, como se observa en video viral, sin embargo, ¿qué dice el reglamento de Ciudad de México?

En redes sociales un video captado en la estación Perisur del Trolebús de la CDMX se volvió viral en días anteriores, debido a que un joven se negó a ceder su asiento bajo el argumento de que pagó doble pasaje y estaba ejerciendo su derecho.

Sin embargo, los pasajeros le señalaron a Lord Trolebús que se trata de reglas de convivencia no escritas, contrario a que el joven estaba señalando que está en el reglamento el uso del asiento con el pago doble.

Lord Trolebús: ¿Se puede pagar asiento doble para tu mochila? Esto dice el reglamento de CDMX

Lord Trolebús argumentó ante el conductor de la unidad en la que viajaba que debido a que es un transporte público, debía permitir el asiento a una persona, pese a que pagara doble pasaje.

Pero, ¿se puede pagar asiento doble para la mochila? Si bien no se presenta la prohibición o el inciso específico sobre el uso de lugares acorde con el pago, Lord Trolebús tampoco tiene razón, por lo que la respuesta es no.

Y es que acorde con el reglamento de la Ley de Movilidad de la CDMX y su artículo 230, se establece la prohibición de llevar mochilas grandes, maletas o bolsas que estorben o molesten al resto de los usuarios.

Inclusive y tal como se menciona en el artículo 227 de dicho reglamento, el servicio del Trolebús pudo haber negado el servicio al joven, debido a que el portar bultos que molesten al resto de sus usuarios se considera una razón justificada para ello.

Esto aplica no sólo para el Trolebús, también Metro, Metrobús y cualquier otro transporte público de la CDMX como explica el reglamento.

No puedes pagar doble para tu mochila en los transportes de CDMX (CUARTOSCURO / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Lord Trolebús pagó doble para sentar su mochila: Esto es lo que pasó en estación Perisur

Un video viral en redes sociales dio a conocer a Lord Trolebús, que no se popularizó por ser grosero a diferencia de otros personajes con el título, sino por no querer ceder su asiento que era ocupado por su mochila.

De manera inicial había señalado a los usuarios que dio a conocer el pago doble a la conductora de la unidad, sin embargo, los pasajeros acusaron a Lord Trolebús que debió pagar un transporte privado si quería viajar así.

Lord Trolebús mencionó a un trabajador del transporte que si le mostraba el reglamento de CDMX en el que se prohíbe el uso de asientos para la mochila, entonces lo quitaba, pero no procedió y sólo señaló a una señorita que se sentara.

Tras ello, Lord Trolebús argumentó que estaban atentando contra sus derechos (que el reglamento de CDMX descarta), aunque también le señalaron los pasajeros que le pagarían el pasaje de su mochila.

La norma del reglamento de la CDMX no sólo es contrario a los derechos que argumentó Lord Trolebús, también a aquellos quienes le dieron la razón, ya que el pago del pasaje no garantiza un asiento.