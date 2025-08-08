Lord Elevador fue denunciado por violencia intrafamiliar tras video viral donde dio golpiza a Cristina en Cuajimalpa en la Ciudad de México (CDMX).

El pasado 23 de julio, Cristina recibió una agresión física de su pareja sentimental que fue identificado en redes sociales como Lord Elevador, quién la golpeó frente a varias personas a la vez.

Tras esta dura agresión en su contra la víctima decidió denunciar por violencia intrafamiliar ante las autoridades correspondientes, sin embargo, Lord Elevador no ha sido detenido.

Lord Elevador fue denunciado por violencia intrafamiliar tras video viral donde dio golpiza a Cristina en Cuajimalpa; no ha sido detenido

Jaime Salem o Jaime Shehoah, a quién en redes señalaron como Lord Elevador, es el agresor de Cristina una mujer que recibió una golpiza en un elevador de la zona Residencial Avivia, Lomas del Chamizal, Cuajimalpa de Morelos en la CDMX el pasado 23 de julio que quedó captada por cámaras de seguridad del lugar.

En las primeras imágenes que circulan en redes sociales se puede ver a Lord Elevador jalar del cabello a Cristina en un estacionamiento y después arrastrarla hacia un elevador, mientras que el personal de seguridad del edificio sólo veía sin interactuar directamente.

Después en otro de los videos se ve como Lord Elevador comienza a golpear en el rostro a Cristina, mientras que ella cae al suelo y la patean, incluso en las imágenes se nota como está sangrando.

Suben al departamento de Lord Elevador, donde continuan las agresiones, hasta que el personal de seguridad del edificio interviene para detenerlas.

Luego de esta fuerte agresión, Cristina denunció a Lord Elevador por violencia intrafamiliar, primero ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), pero este caso fue turnado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Pese a tener una denuncia en activo, Jaime Salem o Jaime Shehoah, Lord Elevador, no ha sido detenido hasta el momento.

Lord Elevador fue denunciado por violencia intrafamiliar tras video viral donde dio golpiza a Cristina en Cuajimalpa; víctima será sometida a una operación

En tanto, Raquel Cohen Avayod, abogada de Cristina dio a conocer que su clienta después de los golpes que recibió Jaime Salem la llevó horas más tarde a la Cruz Roja de Polanco, donde estuvo internada dos días.

A consecuencia de los golpes que recibió, Cristina será sometida a cirugía donde le pondrán una placa, debido a que tiene una fractura en la parte posterior del ojo, pómulo.

Además de varios moretones debajo de las costillas, piernas y brazos.

Ante estas agresiones, se sabe que Cristina conoció a Jaime Salem o Jaime Shehoah, Lord Elevador desde 2011, pero a penas hace dos años se volvieron pareja, sin embargo sus abogadas creen que ella pudo haber sido víctima de violencia emocional en un principio.