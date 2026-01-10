La Policía Cibernética alertó sobre videos virales en TikTok que prometen beneficios gratuitos, pero esconden malware capaz de robar contraseñas y datos personales de los usuarios.

Autoridades capitalinas advierten que este fraude digital aprovecha la popularidad de la plataforma entre jóvenes y adultos, usando tutoriales falsos para engañar y comprometer información sensible.

Videos que roban contraseñas en TikTok: alerta de la Policía Cibernética

La Unidad de Policía Cibernética de la SSC explicó que algunos videos de TikTok ofrecen activar gratis software, sistemas operativos y servicios de suscripción ampliamente utilizados.

Al interactuar con estos contenidos, los usuarios descargan sin saberlo un virus que modifica el sistema, desactiva protecciones y permite el robo de información.

TikTok (Unsplash)

Según la dependencia, el código mostrado como prueba no activa funciones legítimas, sino instrucciones maliciosas que facilitan accesos indebidos a cuentas personales y financieras.

Una vez instalados, los programas se infiltran en navegadores, gestores de contraseñas y mensajería, permitiendo a delincuentes obtener correos, redes sociales y datos bancarios.

Este tipo de ataques incrementa riesgos de fraude, suplantación de identidad y pérdidas económicas, por lo que autoridades insisten en extremar precauciones digitales personales.

TikTok (Unsplash)

¿Cómo evitar el robo de contraseñas en TikTok?

La Policía Cibernética recomienda no copiar ni ejecutar comandos de origen desconocido en TikTok , ya que suelen ser el principal método de instalación de malware digital.

También aconseja evitar programas pirata o activadores gratuitos, descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales y mantener actualizado el sistema operativo y antivirus activo confiable.

Finalmente, se sugiere revisar periódicamente la actividad de cuentas, realizar respaldos frecuentes de información y desconfiar de enlaces externos promocionados en videos virales de TikTok o cualquier red social.