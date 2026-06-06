El gobierno de Jalisco, a cargo de Pablo Lemus Navarro puso en funcionamiento un patio vehicular para diversificar las opciones de transporte de los visitantes que arriben a la ciudad por vía área. De esta forma, las y los turistas nacionales y extranjeros que quieran desplazarse a través de vehículos de plataformas autorizadas como DIDI, Uber e InDrive, a otros puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

Pablo Lemus, aseguró que este espacio público se consolidó como un modelo alternativo con compatibilidad a la regulación federal, lo que permitirá que los servicios de vehículos de plataforma se realicen de manera segura, eficiente y ordenada.

Pablo Lemus, aseguró que este espacio público se consolidó como un modelo alternativo. (ALICIA REYES )

Guadalajara se consolida como el primer estado en resolver la operación de vehículos por aplicación

El mandatario destacó que, en colaboración con el Gobierno Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, Jalisco es el primer estado en resolver la operación de taxis de plataformas digitales en inmediaciones de aeropuertos del país.

El <b>Aeropuerto Internacional de Guadalajara</b> es el único y el primero en el país en resolver el reto de los vehículos de plataforma. Somos el primero, el primero y el único que lo ha resuelto. Sí para el mundial, pero sobre todo para el futuro. Pablo Lemus

El patio operativo representó una inversión de 26 millones pesos y a través de 62 cajones de estacionamiento, baños, bebederos, puertos de carga USB, internet WI-FI, Cámara de vigilancia y funcionamiento de 24 horas los siete días de la semana, brindará servicio a las y los visitantes de Guadalajara.

Aunado a esto, el Gobierno de Jalisco pondrá a disposición un sistema de transporte que trasladará a los pasajeros desde la salida del aeropuerto, hasta el patio de operaciones.