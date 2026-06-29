Jalisco recibió a más de 185 mil aficionados durante los cuatro partidos disputados en el Estadio Guadalajara como parte de la fase de grupos del Mundial 2026.

Al concluir los encuentros, las autoridades reportaron saldo blanco, resultado que atribuyeron a la estrategia de seguridad implementada durante la justa deportiva.

Durante los cuatro encuentros, elementos municipales, estatales y federales brindaron seguridad a las y los asistentes, así como a las selecciones participantes, autoridades y representantes de los medios de comunicación.

Jalisco cierra fase de grupos del Mundial 2026 con saldo blanco. (HECTOR HERNANDEZ)

Jalisco reporta saldo blanco tras los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara

Jalisco desplegó un estado de fuerza superior a 17 mil elementos estatales, federales y municipales, integrados por dependencias como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el C5, la Comisaría de la Policía Vial, Protección Civil y Bomberos, la Secretaría de Salud Jalisco y las policías municipales.

El coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, destacó que el trabajo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno permitió mantener saldo blanco durante los cuatro partidos celebrados en el Estadio Guadalajara.

Asimismo, señaló que el comportamiento de la afición fue ejemplar y reconoció el trabajo realizado por los integrantes de la Mesa Técnica de Seguridad para el Mundial 2026.

Jalisco cierra fase de grupos del Mundial 2026 con saldo blanco. (HECTOR HERNANDEZ)

En el Estadio Guadalajara se disputaron los encuentros entre Corea del Sur y República Checa, México y República de Corea, Colombia y República del Congo, así como Uruguay y España, correspondientes a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las autoridades también informaron la detención de 11 personas que intentaron ingresar al estadio con acreditaciones o boletos falsos. Pese a estos incidentes, Jalisco reportó saldo blanco al término de los cuatro partidos de la fase de grupos.