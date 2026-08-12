Jalisco será sede de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2026, cuya ceremonia de premiación se realizará el próximo 1 de diciembre en Guadalajara.

El evento, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, llegará por primera vez a Guadalajara y representará la cuarta ocasión en que los Latin America’s 50 Best Restaurants se celebran en México, lo que destaca la relevancia del país dentro del panorama gastronómico de América Latina.

Guadalajara será sede de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2026

La elección de Guadalajara como sede responde a su relevancia como una de las principales capitales culturales de México y a su identidad gastronómica, vinculada con tradiciones como el mariachi, la charrería y el tequila.

La ciudad también destaca por platillos y productos como la birria, las tortas ahogadas, el tejuino y la jericalla, además de contar con una creciente oferta de restaurantes contemporáneos.

A esto se suma su cercanía con el Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO, elementos que forman parte de la riqueza cultural y gastronómica de Jalisco.

La edición 2026 reunirá a chefs, profesionales de la industria y aficionados a la gastronomía de distintos países de América Latina. El encuentro culminará con la presentación de la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants, que reconoce el talento, la innovación y la diversidad de la cocina de la región.

Guadalajara será sede de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2026. (Cortesía)

¿Qué actividades habrá durante los Latin America’s 50 Best Restaurants?

La llegada de los premios a Guadalajara también contempla diversas actividades alrededor de la ceremonia principal.

La organización 50 Best y sus aliados destacaron que la edición en Jalisco permitirá reconocer la gastronomía latinoamericana y promover el talento de chefs y profesionales de la hospitalidad, además de acercar a la comunidad culinaria internacional a la escena gastronómica de la entidad.

Antes de la ceremonia se anunciarán tres reconocimientos especiales:

Champions of Change: reconoce a quienes impulsan cambios positivos y avances a largo plazo en la industria de alimentos y hospitalidad.

Art of Hospitality: premia a un restaurante por ofrecer una experiencia integral y una hospitalidad excepcional.

One To Watch: distingue a un restaurante considerado como uno de los que podrían ingresar a la lista principal en futuras ediciones.

Asimismo, 50 Best publicará previamente la lista de restaurantes que ocupan los lugares del 51 al 100, con el objetivo de ampliar el reconocimiento a establecimientos de la región.

El programa comenzará el 30 de noviembre con #50BestTalks, un espacio de discusión en el que especialistas y figuras de la gastronomía abordarán temas relacionados con la industria.

Durante esa misma semana se realizarán las 50 Best Signature Sessions, encuentros gastronómicos colaborativos en los que chefs reconocidos en ediciones anteriores trabajarán junto con restaurantes locales para ofrecer experiencias especiales al público.

Jalisco fortalece su posición como destino gastronómico

La realización de los Latin America’s 50 Best Restaurants en Guadalajara representa un impulso para la proyección gastronómica y turística de Jalisco, entidad que busca consolidarse como uno de los principales destinos culinarios de América Latina.

El estado cuenta con una oferta que combina tradiciones como el tequila, el mariachi y la charrería con propuestas gastronómicas contemporáneas. A esto se suman destinos como Guadalajara, Puerto Vallarta, los 12 Pueblos Mágicos y la costa de Costalegre.

La llegada de los premios también forma parte de la estrategia turística de Jalisco rumbo al Año de la Gastronomía 2027, con el que se busca fortalecer la promoción de la cocina y los productos locales.