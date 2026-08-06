El Patio para Vehículos de Plataformas del Aeropuerto Internacional de Guadalajara alcanzó 87 mil 620 servicios durante sus primeros dos meses de operación, informó la Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN).

Del total de viajes registrados desde el pasado 5 de junio, el promedio diario fue de cerca de mil 460 servicios, realizados por las tres empresas autorizadas para operar en Jalisco: Uber, DiDi e InDrive.

Patio para Vehículos de Plataformas fortalece la movilidad en el Aeropuerto de Guadalajara

De acuerdo con la SETRAN, estas cifras superan las expectativas previstas para la etapa inicial del proyecto, consolidando al Patio para Vehículos de Plataformas como una alternativa de movilidad segura y ordenada para las personas que viajan entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y distintos puntos de la ciudad.

La dependencia destacó que esta modalidad también ha contribuido a inhibir los servicios irregulares, conocidos como “piratas”, al ampliar las opciones de transporte disponibles para los usuarios, quienes también pueden utilizar la Línea 5 Macro Aeropuerto y los taxis oficiales concesionados.

El mayor número de operaciones desde su apertura se registró el 25 de junio, previo al encuentro España vs Uruguay, cuando el patio alcanzó un récord de 2 mil 323 servicios en un solo día, permitiendo atender de manera ordenada y segura la alta demanda de pasajeros.

Para reforzar la seguridad, la SETRAN mantiene un operativo permanente de supervisión tanto en las instalaciones como en los vehículos que ingresan al patio, con el objetivo de detectar y retirar unidades que presten el servicio de manera irregular.

Aeropuerto de Guadalajara: Patio para Vehículos de Plataformas supera 87 mil viajes en dos meses. (EDGAR QUINTANA)

¿Qué servicios ofrece el Patio para Vehículos de Plataformas del Aeropuerto de Guadalajara?

El Patio para Vehículos de Plataformas ofrece transporte gratuito desde la terminal aérea mediante autobuses 100% eléctricos, además de operar las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Las instalaciones también cuentan con sanitarios, bebederos, conexiones eléctricas para cargar dispositivos móviles, acceso gratuito a Wi-Fi mediante Red Jalisco, así como un sistema de videovigilancia y personal operativo permanente para brindar mayor seguridad a las personas usuarias.