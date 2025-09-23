Autoridades de Jalisco confirmaron que encontraron un helicóptero de la CFE en el Cerro del Jabalí, en San Sebastián del Oeste; la aeronave se desplomó y se reportan dos muertos.

Acorde con lo señalado, el helicóptero desapareció la tarde-noche del lunes 22 de septiembre, cerca de la comunidad La Virgencita.

Sin embargo, no se había confirmado si era de la CFE hasta la tarde del martes 23 de septiembre.

De momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se ha pronunciado sobre el desplome del helicóptero en los alrededor del Cerro del Jabalí, en Jalisco.

Helicóptero de la CFE se desplomó en Jalisco; hay dos muertos

Protección Civil de Jalisco dio a conocer que localizaron el helicóptero de la CFE en el Cerro del Jabalí durante la tarde del martes 23 de septiembre, tras reanudar la búsqueda durante la mañana.

El helicóptero que corresponde a un Bell 412 de Asesa habría sido encontrado completamente destrozado entre la zona montañosa y habría dos personas en su interior; un piloto y un técnico, ambos sin signos vitales.

Las labores de búsqueda de parte de las autoridades de Jalisco se habrían suspendido durante la noche debido al mal clima y la dificultad de la zona, por lo que se retomaron alrededor de las 6:30 horas.

De acuerdo con el informe, el helicóptero de la CFE partió desde Tepic, Nayarit, con rumbo a Talpa de Allende, Jalisco, sin embargo, se desconoce la causa del desplome.