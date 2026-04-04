Se registró un accidente de helicóptero en Zitácuaro, Michoacán que dejó al menos tres lesionados. Acorde con las primeros reportes, fue debido a una falla mecánica.
El helicóptero aterrizó en campo abierto en la presa El Bosque, por lo que no dejó más lesionados; según señalan, la aeronave realizaba una exhibición como parte de las actividades PresaFest 2026.
Accidente de helicóptero en Zitácuaro deja tres lesionados; sufrieron heridas menores
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó tres lesionados tras el accidente de un helicóptero en Zitácuaro, por lo cual fueron atendidos de manera inmediata y se reportan estables.
Testigos señalaron a su vez que los pasajeros del helicóptero se retiraron por su propio pie tras recibir atención de Protección Civil de Zitácuaro, hecho que fue confirmado por las autoridades.
La Policía Heroica de Zitácuaro compartió al llegar al sitio del reporte del helicóptero, y dieron a conocer la presencia también de elementos del cuerpo de Bomberos del municipio.
El piloto fue interrogado por elementos de la Fiscalía General del Estado para conocer las causas que pudieron llevar al accidente del helicóptero y así deslindar responsabilidades.
Helicóptero se desplomó por falla mecánica, según versiones de autoridades de Zitácuaro
De acuerdo con las autoridades de Michoacán, el helicóptero Bell Ranger 3 presentó una falla mecánica previo a su aterrizaje, ya que las palas de la aeronave tocaron el piso.
Esto provocó una fractura y la posterior caída, aunque se menciona también que fue el viento la causa principal, ya que una ráfaga pegó en la cola y provocó que se perdiera el control del helicóptero.
Pese a esto, se menciona que el piloto del helicóptero logró estabilizarlo y aunque la aeronave se volteó, los lesionados no resultaron con heridas mayores; esto no ha sido confirmado por las autoridades.