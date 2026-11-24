La primera edición de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco en México generó más de 418 millones de impresiones a nivel mundial y dejó una derrama económica superior a 32 millones de dólares en Jalisco.

Los Premios HEAT en México tuvieron eco en más de 300 medios de comunicación de más de 25 mercados de América y Europa, mientras que el público realizó más de dos millones de votos para elegir a sus ganadores.

El evento también alcanzó un valor publicitario equivalente superior a 15 millones de dólares, con presencia en redes sociales, prensa, radio, televisión y streaming.

HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco (cortesía )

Fans, medios y redes sociales impulsaron el alcance de HEAT

El ecosistema de los HEAT Latin Music Awards reunió la aplicación de LosHeat.tv, el streaming global exclusivo, la señal abierta y de cable de Jalisco TV, medios de comunicación y artistas, conductores e influencers que llevaron la edición a sus plataformas, con más de 185 millones de seguidores combinados.

Los fans sumaron más de 5.2 millones de interacciones entre votos, registros y conversación en La Mesa. Durante la noche de la gala, HEAT se convirtió en la tendencia número uno en México y la número siete a nivel mundial en redes sociales, App Store y Google Play.

HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco (cortesía )

La prensa, radio y televisión aportaron más de 207 millones de impresiones, mientras que las redes sociales sumaron más de 91 millones de impresiones y más de 50 millones de reproducciones de video.

La cuenta oficial de Instagram registró más de 21 millones de visualizaciones en ocho días, de las cuales 11.97 millones ocurrieron durante las 48 horas de la gala y la posgala.

HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco (cortesía )

Jalisco recibió una derrama económica de más de 32 millones de dólares

La organización reportó que el impacto económico de HEAT en Jalisco superó los 32 millones de dólares, distribuidos entre hotelería, restaurantes, turismo, tecnología, montajes y otros servicios contratados en el estado.

La Semana HEAT en Jalisco llevó actividades a cinco destinos: Guadalajara, Zapopan, Chapala, Tequila y Puerto Vallarta, donde se realizó la gala. Más de 80 artistas y creadores estuvieron en el estado durante la edición, organizada en alianza con el Gobierno de Jalisco, la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y el municipio de Puerto Vallarta.

HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco (cortesía )

Entre los reconocimientos entregados, Gloria Trevi recibió el globo HEAT a Artista Oro y cerró la gala. Don René Camacho de La Arrolladora Banda El Limón, Olga Tañón, Los Ángeles Azules, Piso 21 y Banda MS de Sergio Lizárraga recibieron reconocimientos a su trayectoria.

Marko obtuvo el Premio Trayectoria en Creación de Contenido y Grupo Firme el Premio Compromiso Social.

HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco (cortesía )

También fueron reconocidos artistas de distintos países, entre ellos Carlos Rivera, Karol G, Jessi Uribe, Shakira, Ryan Castro, Kapo, Grupo 5, Brunella Torpoco, Gian Marco, Yailin La Más Viral, Dayanara, Cazzu y Juan Magán.

Ha*Ash se llevó dos globos, Arcángel recibió el reconocimiento a Mejor Artista Urbano y Arthur Hanlon y Thalía obtuvieron el de Mejor Colaboración.

La CEO de HEAT Latin Music Awards, Diana Montes, destacó la participación del público y el papel de Jalisco como sede de la edición:

Detrás de estas cifras hay gente que votó, que compartió, que se quedó frente a la pantalla para ver quién ganaba. Más de dos millones de votos son personas que entraron a la app, día tras día, a decidir quién se llevaba un globo. Jalisco nos abrió la casa, y el público la llenó. Diana Montes,CEO de HEAT Latin Music Awards

HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco (cortesía )

La primera edición de los HEAT Latin Music Awards 2026 en México reunió así cifras de alcance internacional, participación de los fans y actividad económica en Jalisco, con Puerto Vallarta como sede de la gala.