Los Premios HEAT 2026 dejaron uno de sus momentos más conmovedores con el homenaje que el cantante colombiano Luis Alfonso dedicó a Yeison Jiménez durante la gala celebrada en Puerto Vallarta.

Seguimos llevando su legado, todos los granitos de arena que aportó el hombre al gremio y todo el ejemplo que nos dio Luis Alfonso

En una ceremonia marcada por la emoción y el reconocimiento a la música latina, Luis Alfonso aprovechó el escenario para recordar el legado artístico y humano de quien fuera una de las figuras más destacadas de la música popular colombiana.

El tributo a a Yeison Jiménez también reflejó la unión del género regional y el compromiso de sus exponentes por preservar la memoria de sus referentes.

Luis Alfonso en el junket de prensa de los Premios Heat 2026 al estilo Jalisco (Elizabeth Flores)

Luis Alfonso homenajea a Yeison Jiménez en los Premios HEAT 2026

La edición de los Premios HEAT 2026, celebrada en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, se convirtió en el escenario de uno de los momentos más emotivos de la gala.

Se fue un grande de la música, un gran amigo y una gran persona. Ahora tenemos la responsabilidad de seguir llevando su legado, reconocer todas las aportaciones que hizo al gremio y mantener vivo el ejemplo que nos dejó. Luis Alfonso

El cantautor colombiano Luis Alfonso, conocido artísticamente como “El Señorazo”, ofreció una presentación cargada de sentimiento dedicada a la memoria de su colega y amigo Yeison Jiménez, destacado referente de la música popular colombiana fallecido trágicamente en un accidente aéreo en enero de 2026.

Yeison Jiménez (Instagram/@yeison_jimenez)

Nominado en la categoría de Mejor Artista Regional Popular, Luis Alfonso llegó a territorio mexicano con el propósito de honrar la vida y el legado del artista caldense.

En diálogo con la prensa internacional durante el evento en Puerto Vallarta, el intérprete calificó la partida de Jiménez como una “pérdida invaluable” para la industria y para sus compañeros de gremio, destacando no solo su impacto musical sino también su calidez humana.

“Seguimos llevando su legado, todos los granitos de arena que aportó el hombre al gremio y todo el ejemplo que nos dio”, afirmó Luis Alfonso sobre la responsabilidad que sienten los artistas que continúan impulsando el género en escenarios internacionales.

Luis Alfonso homenajea a Yeison Jiménez durante los Premios HEAT 2026 en Puerto Vallarta (Prensa HEAT)

Para el cantautor, el compromiso actual es mantener en alto el trabajo realizado y fortalecer la unidad de la música popular colombiana.

El tributo en el escenario de los Premios HEAT 2026 coincidió además con la sensibilidad del artista hacia las tradiciones mexicanas del Día de Muertos.

Luis Alfonso compartió que en su hogar conserva un altar personal para recordar a sus seres queridos fallecidos, espacio en el que ha incluido con especial aprecio la memoria de Yeison Jiménez.

A través de su presentación en los Premios HEAT 2026, Luis Alfonso reafirmó la fraternidad del gremio popular, transformando el recuerdo de su amigo en una celebración de su obra y en un compromiso permanente con su historia.