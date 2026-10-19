El gobierno de Jalisco reportó la presunta participación de mujeres y menores de edad en un grupo de choque durante los disturbios del domingo 18 de octubre, en el marco de la protesta por el agua.

Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco, explicó que se identificaron cinco grupos con diferentes formas de participación durante la movilización; entre ellas, un grupo de choque.

Gobierno de Jalisco identifica grupo de choque de mujeres y niños durante marcha del domingo

Este lunes 19 de octubre, el gobierno de Jalisco ofreció una conferencia de prensa para dar información sobre los disturbios ocurridos en la marcha del domingo para exigir agua limpia en el área metropolitana.

Gobierno de Jalisco reporta grupo de choque con mujeres y menores durante disturbios (Fernando Carranza García)

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, comentó que, entre los grupos identificados en la movilización, se reconoció a uno de choque, compuesto por mujeres y niños.

De acuerdo con la declaración del secretario de Seguridad de Jalisco, los menores de edad fueron vistos arrojando piedras, pero no se detalló la edad de los niños ni cómo fue que llegaron a la movilización.

Hernández González también indicó que las personas señaladas permanecieron activas durante gran parte de la jornada, incluso hasta la medianoche, realizando relevos para continuar con sus actividades.

El secretario de Seguridad sostuvo que esta dinámica complicó la actuación de los elementos policiales durante los disturbios, debido a la permanencia y los relevos de quienes participaron en los actos violentos.

Los señalamientos se dieron durante el balance de los acontecimientos registrados en Guadalajara, donde la movilización fue convocada para exigir una solución al problema de la calidad del agua.