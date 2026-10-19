Ante los cuestionamientos por lo ocurrido durante la marcha por la crisis del agua del 18 de octubre, la dirigencia de Morena Jalisco defendió la participación de sus integrantes en la movilización.

“Los compañeros y las compañeras que fuimos, fueron porque son ciudadanas y ciudadanos afectados” Jossy Sánchez. Secretaria de Comunicación de Morena

En conferencia de prensa, la secretaria de Comunicación de Morena Jalisco, Jossy Sánchez, explicó que la presencia de militantes del partido en la marcha, se debió a que acudieron como ciudadanos.

Cabe destacar que previo a la protesta para exigir el suministro de agua limpia en Guadalajara, en redes circuló una convocatoria para sumarse a las protestas que ha sido atribuida al partido.

Morena Jalisco defiende participación de sus integrantes en la marcha por el agua

La tarde del domingo 18 de octubre de 2026, se llevó a cabo la Segunda Mega Marcha por el Agua Limpia en Guadalajara, Jalisco, en la que se exigió la no privatización el servicio.

Sobre la movilización, se reportó que además de haber sido convocada por Morena, integrantes del partido fueron vistos en la protesta, hecho que fue defendido por la dirigencia estatal.

En torno a ello, Jossy Sánchez sostuvo que la asistencia de los militantes a la marcha en Jalisco, ocurrió debido a que participaron en su calidad de ciudadanos afectados por la problemática.

“Las personas que pertenecemos a este movimiento, también somos ciudadanas y ciudadanos afectados” Jossy Sánchez. Secretaria de Comunicación de Morena

En ese sentido, la secretaria de Comunicación de Morena Jalisco apuntó que el ser parte de un movimiento, no significa que los militantes del mismo pierdan sus derechos como ciudadanos.

Por lo anterior, Jossy Sánchez defendió lo ocurrido en la movilización, pues dijo que al acudir como ciudadanos, los integrantes del partido solo hicieron uso de su derecho de manifestarse.

⭕️ Morena Jalisco reconoce que si asistieron a la segunda marcha por el agua en Guadalajara, la cual terminó con hechos violentos y actos vandálicos.



Pero que, según dicen, lo hicieron "como ciudadanos" 👀 pic.twitter.com/t8r60SAEPf — Gabi (@noticias_gab) October 19, 2026

¿Morena Jalisco convocó a la marcha por el agua en Guadalajara?

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena Jalisco se deslindó de la marcha por el agua en Guadalajara, pues apuntó que el uso de sus logotipos e imagen del partido en la convocatoria fue indebido y apócrifo.

No obstante, en redes sociales se detectó una pauta publicitaria pagada por Morena, en la que se incentivaba la asistencia, lo cual contradijo la versión sostenida por el partido.

Pauta de Morena para promover la marcha por el agua en Guadalajara (Especial)

Además, legisladores afines y representantes de partidos aliados acudieron a la protesta, entre ellos integrantes de las bancadas de Futuro y del Partido del Trabajo que marcharon con los contingentes.

Fue ante dichaAnte la evidencia que Morena Jalisco reconoció la presencia de sus miembros, pero justificó que asistieron únicamente en calidad de ciudadanos afectados por el problema.