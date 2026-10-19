Pablo Lemus destacó la organización ciudadana durante la segunda marcha por el agua, quienes no cayeron en las provocaciones de quienes causaron actos vandálicos.

“Hubo dos momentos diferentes durante la jornada de manifestación: por un lado vimos la movilización ciudadana, bien organizada, que como ya lo he dicho, fue ejemplar. Por otro lado, vimos la de los grupos de provocadores, violentos, que tanto al inicio como al final lo único que buscaban era provocar caos y violencia". Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

El gobernador de Jalisco explicó que la ciudadanía se hizo escuchar en la protesta de la tarde del domingo 18 de octubre, por lo que trabaja para entregar agua limpia.

Referente a los actos vandálicos y violentos, Pablo Lemus los condenó y explicó que ocasionaron daños en el patrimonio, tras tirar las puertas del Palacio de Gobierno y quemar el Congreso.

Pablo Lemus reconoce carácter pacífico de la marcha por el agua en Jalisco

Mediante un video, Pablo Lemus resaltó la manifestación pacífica por el agua por parte de la ciudadanía, quienes tampoco cayeron en provocaciones durante la marcha.

Pablo Lemus reconoce carácter pacífico de la marcha por el agua y condena actos vandálicos (Pablo Lemus)

Pablo Lemus añadió que no hubo enfrentamientos ni manifestantes inocentes afectados por parte del grupo de provocadores, quienes fueron echados de la marcha por los mismos ciudadanos.

A su vez, Pablo Lemus señaló que las fuerzas del orden tampoco cayeron en provocaciones y se ajustó la estrategia para garantizar la manifestación pacífica de la ciudadanía.

Esto pese a que los grupos de choque regresaron a generar destrozos y provocar a la policía de Jalisco para que los enfrentara, lo que no ocurrió, como Pablo Lemus explicó.

Por lo mismo, el gobernador señaló que lo ocurrido durante la segunda marcha por el agua dejó un nuevo aprendizaje, que es cuidar a la ciudadanía de personas violentas.

Pablo Lemus condena actos vandálicos de los provocadores: “En Jalisco no somos así”

El gobernador también condenó a los provocadores con sus actos vandálicos, que no tienen lugar en Jalisco, que buscaban generar caos y violencia durante toda la marcha por el agua.

Pablo Lemus explicó que los grupos de choque se pronunciaron con violencia que puso en riesgo a las personas y que dañaron el patrimonio y los servicios públicos, como las cámaras de seguridad.

Añadió que hubo saqueo a comercios en el Centro de Guadalajara, además quemaron tres puertas del Palacio de Gobierno, lanzaron piedras y pintaron sus muros.

Igualmente, lanzaron explosivos a las puertas del Congreso de Jalisco y al Palacio de Justicia, por lo que no se puede permitir la confrontación y se deben cerrar filas.