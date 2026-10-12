El Gobierno de Jalisco a cargo de Pablo Lemus, informó que en la ciudad de Guadalajara se desarrollaron dos manifestaciones en el marco de la convocatoria ciudadana para exigir mejor calidad del agua en la metrópoli tapatía.

Las autoridades de Jalisco detallaron que la primera movilización se realizó de manera pacífica y ordenada, convocando a alrededor de 10 mil ciudadanos que durante horas se manifestaron en paz e instaron la mejora en el abasto y calidad del líquido vital.

Por otro lado, se registró la llegada de un bloque compuesto por alrededor de 400 personas, las cuales advirtieron, la mayoría iba encapuchada o con el rostro cubierto, quienes generaron violencia y pusieron en riesgo la participación e integridad de las y los asistentes, entre los que se encontraban familias, jóvenes, personas adultas mayores e infantes.

Reportan 28 policías heridos tras enfrentamientos en Guadalajara

El Gobierno de Jalisco indicó que el grupo de choque llegó para irrumpir y deslegitimar una marcha ciudadana, ante los hechos violentos, la mayoría de las y los manifestantes se retiró para salvaguardar su integridad.

Este enfrentamiento resultó en 28 policías heridos, de los cuales, dos se encuentran en estado de gravedad, además, un elemento resultó con fractura de cráneo, pómulo y nariz, mientras que otro más perdió un dedo al ser herido con un tubo con filo.

CEDHJ acompañó a personas detenidas durante su traslado a la Fiscalía Estatal

Cabe destacar que 16 observadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), acudieron para dar acompañamiento a la sociedad durante las manifestaciones, a fin de garantizar el respeto al derecho humano de la libre manifestación. También la CEDHJ brindó acompañamiento a las personas detenidas que fueron trasladadas a la Fiscalía Estatal.

El Gobierno de Jalisco reafirma su respaldo a la libre expresión, la libre manifestación y el diálogo permanente con la ciudadanía, y lamenta que la violencia generada por este grupo de choque empañara una protesta civil legítima.

Fiscalía Estatal de Jalisco libera a manifestantes

El Gobierno de Jalisco detalló que durante la madrugada de este lunes 12 de octubre, fueron puestas en libertad dos personas más de las 39 detenidas, de esta manera suman 12 manifestantes puestos en libertad.

Los manifestantes liberados son Hannia Montserrat “N”, quien también proporcionó el nombre de Alma Rosa “N”. También fue liberado un hombre identificado como Gustavo “N”.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado dictaminó su libertad con base en el Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que les permite continuar con la integración de las respectivas carpetas de investigación sin la necesidad de que estén en prisión preventiva.

Los delitos por los que fueron puestas y puesto a disposición de esta representación social fueron ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, mismos que serán investigados, aunque con los presuntos responsables en libertad.