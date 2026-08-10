La Fiscalía de Jalisco, a cargo del Dr. Salvador González de los Santos, informó que durante la segunda quincena de julio del 2026, tras diversas investigaciones la Vicefiscalía Especializada vinculó a proceso a implicados en delitos en contra de las mujeres.

Como resultado del trabajo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, la Fiscalía del Estado logró vincular a proceso a 70 probables agresores de mujeres tras desarrollar investigaciones del 16 al 31 de julio de 2026.

¿De qué delitos son acusados los 70 probables agresores de mujeres?

Entre los delitos que se investigan se encuentran la violencia familiar, delitos contra la dignidad de las personas, feminicidio, abuso sexual, homicidio, lesiones, secuestro, trata de personas y ultrajes, por hechos registrados en el periodo comprendido de 2022 a 2026.

La sujeción a proceso penal de los 70 imputados se realizó en estricto cumpliento al debido proceso y al marco jurídico, constatando la solidez de los elementos de prueba de esta representación social.

De los procesados, 56 imputados fueron conducidos al trámite mediante citatorio judicial expedido por el Órgano Jurisdiccional, nueve imputados mediante la ejecución de órdenes de aprehensión, cuatro fueron asegurados en flagrancia operativa y uno más proceso por reposición del procedimiento.

Los hechos investigados ocurrieron en distintas demarcaciones de Jalisco:

19 asuntos corresponden a Guadalajara

14 a Zapopan

11 a Tlajomulco de Zúñiga

10 a San Pedro Tlaquepaque

Cinco a Tonalá

Tres a Puerto Vallarta

Los expedientes restantes corresponden a otros municipios.

¿Quiénes eran los probables agresores de las mujeres?

El análisis de los expedientes muestran que la prevalencia de los probables responsables se ubica dentro del entorno cercano o afectivo de las víctimas, figurando cónyuges, concubinos, ex parejas, familiares y terceros conocidos.

Tras la vinculación a proceso, la autoridad judicial impuso medidas cautelares para salvaguardar la seguridad de las mujeres afectadas y evitar la interrupción de los procedimientos.

¿Qué medidas cautelares recibieron los vinculados a proceso?

A 50 personas se les fijaron medidas cautelares diversas, mientras que a siete se les dictó prisión preventiva, ya fuera oficiosa o justificada, debido a la gravedad de los delitos.

El resto de los vinculados accedió a la suspensión condicional del proceso, mecanismo alternativo sujeto a supervisión judicial y al cumplimiento de condiciones específicas para resolver la controversia.

La Fiscalía del Estado de Jalisco reiteró su compromiso con la procuración de justicia en casos donde se vulneren el bienestar y los derechos de las mujeres, y señaló que estas conductas no quedarán impunes.