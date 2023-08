Naasón Joaquín García, líder de La Luz de Mundo, mandó un mensaje a sus fieles desde su reclutamiento en la cárcel de Estados Unidos .

Así lo documentó un video que muestra cómo la voz del director se hizo presente en la Santa Cena 2023, el evento más importante de la comunidad religiosa celebrado en Guadalajara.

Este mensaje de Naasón Joaquín García sucedió a la distancia de medio millón de fieles que asistieron a la congregación en México.

Ello porque el líder de la Luz del Mundo enfrenta un proceso penal desde la cárcel de Estados Unidos.

Naasón Joaquín García, preso por abuso de menores en una cárcel de Estados Unidos, formó parte de los festejos de la Santa Cena 2023 de La Luz del Mundo.

Sin embargo, su participación fue a la distancia debido a que el ex líder religioso se encuentra pagando una condena.

Según muestra un video, el líder de La Luz del Mundo se enlazó a sus fieles a través de una llamada telefónica , enviándoles un mensaje.

Y ello tomó por sorpresa a los presentes en Guadalajara, quienes entre lágrimas y halagos, rindieron tributo a Naasón Joaquín García.

“No me ven, pero sí me sienten en esta maravillosa convivencia, estoy feliz de hablar con vosotros”, expresó desde la cárcel de Estados Unidos el líder de La Luz del Mundo.

“No estoy y sí me encontró entre todos ustedes, no me ven y sí me sienten en esta maravillosa convivencia, estoy feliz de hablar on vosotros, veo vuestra felicidad coincidir conmigo, mi Dios ha derramado su bendición en esta Santa Cena”.

Nassón Joaquín García