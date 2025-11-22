Enrique Alfaro, ex gobernador de Jalisco, vivió un momento incómodo debido a que le pidieron un saludo para Nemesio Oseguera, el líder del grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así se muestra en un video que circula en redes sociales, en el que se observan los instantes del momento incómodo y la reacción de Enrique Alfaro ante la inusual petición que le hicieron.

—¡Alfaro, mándale un saludo a mi tío! —¿Cómo se llama? —Es Nemesio Oseguera. —¡Ah, no chingues!

Enrique Alfaro vivió incómodo momento ante una petición de saludo para Nemesio Oseguera

A pesar de que una vez que concluyó su mandato como gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro se alejó de la política y los tema relacionados a ella, no ha logrado desapegarse del todo.

Lo anterior debido a que de forma reciente, el ex mandatario vivió un incómodo momento cuando un civil le hizo una petición al parecer de broma, para que le mandara un saludo a Nemesio Oseguera.

"¡Ahh, no chingues!" , responde Enrique Alfaro, el nuevo asistente del @realvalladolid, a la petición de un saludo para Nemesio Oseguera, El Mencho. pic.twitter.com/0qmPgkgBj6 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) November 21, 2025

En el video sobre lo que ocurrió, se puede ver que ahora en su faceta como director técnico de futbol profesional, Enrique Alfaro estuvo presente en un evento deportivo del que no se conocen los detalles.

Sin embargo, lo destacable del video es la petición de saludo para Nemesio Oseguera que una persona le hizo, así como la instantánea reacción de rechazo que tuvo el ex mandatario estatal.

Y es que en la grabación se puede escuchar que una vez que supo para quién era el saludo que le estaban pidiendo, Enrique Alfaro rechazó mandar el saludo y soltó un muy natural “ah, no chingues”.

Enrique Alfaro se retiró de la política y ahora es director técnico de futbol

Cabe destacar que previo a terminar su mandato como gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro anunció su retiro definitivo de la política, pues inició su formación como director técnico profesional de futbol.

El ex gobernador de Jalisco explicó que llevaba más de dos años preparándose como entrenador incluso durante su gestión, y ahora trabajará junto al uruguayo Guillermo Almada en el cuerpo técnico del Real Valladolid en España.

Enrique Alfaro, ex gobernador de Jalisco (Especial)

Enrique Alfaro gobernó Jalisco entre 2018 y 2024 y rompió con el partido Movimiento Ciudadano tras diferencias estratégicas, ante lo cual reiteró que su entusiasmo por la política se había agotado.

La separación del ex gobernador de la política, generó sorpresa en México, pues se ubicó incluso como un posible candidato presidencial, sin embargo, las diferencias con Movimiento Ciudadano sepultaron dichas intenciones.