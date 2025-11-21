Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, aseguró que el Real Valladolid Club de Futbol será su nueva casa; te detallamos cuál sería el rol que desempeñaría en el equipo de futbol.

Siempre ligado a su afición al futbol, Enrique Alfaro dejaría de lado la política para enrolarse en otra faceta, ligada estrechamente con el balompié, pero en la liga de España.

Enrique Alfaro asegura que el Real Valladolid Club de Futbol será su nueva casa

En una publicación hecha en redes sociales, Enrique Alfaro recordó que hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomó la decisión de darle un giro a su vida, misma que ho lo llevará ahora al Real Valladolid.

Quería reinventarse, comentó “porque jamás podría vivir sin la intensidad que te da el ser libre y dueño de tus decisiones. No concibo hacer algo sin la fuerza vital que te impulsa a soñar, a transformar, a desafiar los límites”, detalló Alfaro.

En ese sentido, relató que cursó estudios de entrenador en el campus virtual de la ATFA, institución argentina que ha formado entrenadores de clase mundial.

“Mis horas de práctica las hice en las fuerzas básicas del Club de mis amores: las Chivas. Luego hice mi Máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Club más importante del mundo, el Real Madrid”, explicó Enrique Alfaro.

¿Qué rol desempeñaría Enrique Alfaro en el Real Valladolid?

Casi 3 años después, Enrique Alfaro ha terminado su formación académica y está listo para dar el siguiente paso, con el Real Valladolid.

“Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Futbol será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo en La Liga Hypermotion”, adelantó.

Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Había logrado cumplir todos los objetivos que me propuse en el plano profesional y era momento de plantearme nuevos desafíos. Viví una historia maravillosa que me llena de… pic.twitter.com/PnPRiB9sND — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 21, 2025

Enrique Alfaro cumplirá un sueño en el futbol español

De cara a su aventura con el Real Valladolid, Enrique Alfaro aseguró que iniciar su carrera en un club profesional en el país con mejor futbol del mundo, es un sueño hecho realidad.

“Hacerlo además en club histórico del futbol español, en una ciudad espectacular, representa también un enorme compromiso”, valoró el exgobernador de Jalisco.

Además, el hecho de estar cerca del entrenador del Real Valladolid, Guillermo Almada, a quien admira, es un gran honor para Enrique Alfaro.