Blanca Esthela fue una funcionaria política de Jalisco del partido Movimiento Ciudadano, que fue localizada sin vida el 13 de febrero del 2026.

Era conocida localmente tanto por su labor política como por su actividad empresarial en el sector turístico de la región.

¿Quién era Blanca Esthela Álvarez?

Blanca Esthela Álvarez fue una política mexicana y empresaria turística, regidora de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de La Manzanilla de la Paz durante el periodo 2024-2027.

También había sido candidata a la presidencia municipal en ocasiones anteriores.

Blanca Esthela Álvarez, regidora de MC asesinada en Jalisco (Cortesía)

Blanca Esthela Álvarez fue localizada sin vida el 13 de febrero de 2026 al interior de su camioneta en una brecha rural del municipio de La Manzanilla de la Paz.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que la causa de su muerte fue estrangulamiento tras los dictámenes forenses, por lo que la investigación se abrió bajo el protocolo de feminicidio con perspectiva de género.

Las primeras investigaciones también señalan que presentaba lesiones en los brazos compatibles con punciones, lo que sugiere posibles actos de violencia previos al fallecimiento.

Las autoridades señalaron que sus pertenencias estaban con ella y la camioneta no tenía daños visibles, descartando inicialmente un robo como móvil del crimen.

¿Qué edad tenía Blanca Esthela Álvarez?

No hay información sobre la fecha de nacimiento de Blanca Esthela Álvarez, por lo que se desconoce su edad.

¿Blanca Esthela Álvarez tenía esposo?

No hay información pública confirmada sobre el estado civil de Blanca Esthela Álvarez.

¿Blanca Esthela Álvarez tuvo hijos?

Se desconoce si Blanca Esthela Álvarez tuvo hijos.

¿Qué estudió Blanca Esthela Álvarez?

No hay información disponible sobre los estudios de Blanca Esthela Álvarez, pues los detalles públicos se centran en su lamentable muerte.

¿En qué trabajó Blanca Esthela Álvarez?

Blanca Esthela Álvarez era la Regidora del Ayuntamiento de La Manzanilla de la Paz e integrante de comisiones municipales como:

Igualdad de Género

Medio Ambiente

Vialidades y Tránsito

Parques y Jardines

Además, fue candidata en al menos dos ocasiones a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano.