La Fiscalía de Puebla confirmó el hallazgo sin vida del matrimonio poblano que viajaba hacia el estado de Tlaxcala, se trata de Alexandro Agustín Tello y Karina de los Ángeles Ruiz.

Información señala que la carpeta de investigación se inició el pasado 19 de febrero y, tras los trabajos de inteligencia, el matrimonio fue hallado sin vida en una comunidad de Chignahuapan.

La tarde del viernes 20 de febrero fueron hallados sin vida Alexandro Agustín Tello y Karina de los Ángeles Ruiz, el matrimonio poblano que viajaba a Tlaxcala para el festejo de un cumpleaños.

De acuerdo con la información, los cuerpos fueron hallados en la comunidad La Rinconada de Chignahuapan, luego de que la Fiscalía de Puebla monitorea los teléfonos de las víctimas, así como el vehículo en el que viajaban.

Tras la localización de los cuerpos, la Fiscalía de Puebla informó que fueron trasladados a las instalaciones de la SEMEFO para determinar la causa de muerte y continuar la investigación.

(Redes sociales )

(Redes sociales )

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta expresó su solidaridad con los familiares del matrimonio poblado que fue hallado sin vida y dijo que no habría impunidad en el caso.

Hallan sin vida a matrimonio poblano que viajaba a Tlaxcala (Captura de pantalla )

Matrimonio poblano hallado sin vida dejó tres hijos; piden recaudación de fondos

El Instituto Oriente de Puebla reveló que el matrimonio dejó tres hijos huérfanos, a los que señaló como niños “talentosos, deportistas y hoy desamparados”, debido a la muerte de sus padres.

Asimismo, la institución señaló que Alexandro Agustín Tello y Karina de los Ángeles Ruiz no eran un matrimonio adinerado, por lo que piden el apoyo de la ciudadanía para recaudar fondos.