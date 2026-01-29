El Congreso del Estado de Jalisco rechazó una iniciativa impulsada por diputados de Morena que planteaba permitir que menores de edad pudieran modificar su identidad de género.

Durante la sesión, la propuesta no logró avanzar al obtener 11 votos a favor, 22 en contra y una abstención, resultado con el que fue desechada por el Pleno.

Movimiento Ciudadano fija postura sobre la iniciativa de Morena

Las y los legisladores de Movimiento Ciudadano manifestaron su voto en contra de la iniciativa, al señalar que las decisiones relacionadas con la identidad sexo-genérica deben tomarse con madurez jurídica y personal, una vez alcanzada la mayoría de edad. Asimismo, subrayaron la importancia de priorizar la protección integral de las infancias en Jalisco.

Movimiento Ciudadano fija postura sobre iniciativa de identidad sexo-genérica en menores. (Cortesía)

Por su parte, diputados de Morena argumentaron durante el debate que las personas menores de edad tienen derecho a definir su identidad. Sin embargo, esta postura no obtuvo el respaldo mayoritario del Congreso, que consideró necesario garantizar procesos responsables, informados y con sustento jurídico.

Con esta votación, el Congreso de Jalisco determinó que cualquier modificación legal en materia de identidad sexo-genérica deberá realizarse únicamente al cumplir la mayoría de edad, conforme al marco legal vigente en la entidad.