El diputado local del Partido del Trabajo (PT) en Jalisco, Leonardo Almaguer Castañeda, aliado político de Morena en el Congreso estatal, se encuentra bajo el ojo público, pues documentos han revelado que fue detenido y encarcelado por delitos relacionados con delincuencia organizada y robo.

Leonardo Almaguer fue detenido en 2004 por robo de camiones repartidores

De acuerdo con el diario MURAL, en septiembre del 2004, Leonardo Almaguer fue detenido y recluido en el Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco, luego de haber sido señalado como presunto integrante de una banda dedicada al robo de camiones repartidores de cerveza.

Las investigaciones oficiales descubren que el grupo criminal operaba de manera organizada y estaba integrado por estudiantes universitarios y un docente, quienes interceptaron vehículos de carga para despojar a los operadores de la mercancía, en total, la célula habría participado en al menos nueve robos.

Asimismo, se explica que Almaguer Castañeda fue acusado de amenazar con un arma de fuego al chofer y a su acompañante, lo que derivó en su procesamiento por robo calificado y delincuencia organizada, delitos considerados graves en la legislación vigente.

Tras permanecer privado de la libertad, en febrero del 2007 solicitó la suspensión condicional del proceso, la cual le fue concedida luego del pago de una cantidad económica establecida conforme al artículo 71 del Código Penal. Este mecanismo legal le permitió salir de prisión sin que existiera una sentencia condenatoria, condición clave para su futuro político.

Diputado aliado de Morena en Jalisco enfrentó proceso por delincuencia organizada (Cortesía)

Sin embargo, a casi más de dos décadas de haber cometido el delito, Almaguer logró registrarse como candidato al Congreso de Jalisco como diputado del PT, partido aliado de Morena.

De acuerdo con la normativa electoral, uno de los requisitos indispensables es no contar con antecedentes penales, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre cómo fue evaluado su historial judicial.

Actualmente, el legislador participa en comisiones vinculadas a asistencia social, derechos humanos e infancia, mientras que los antecedentes revelados han reabierto la discusión sobre la congruencia entre el discurso político y los perfiles que integran el bloque que acompaña a Morena en Jalisco.