Monterrey celebrará el tradicional Encendido del Pino en la Plaza Zaragoza, con una jornada que incluirá espectáculos musicales, desfile navideño y diversas actividades recreativas para las familias regiomontanas.

Las actividades comenzarán este domingo 29 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, con una programación dirigida a personas de todas las edades y opciones de entretenimiento para disfrutar en compañía de familiares y amigos.

Regia Navidad ofrecerá espectáculos y actividades recreativas en Monterrey

Entre los atractivos anunciados se encuentran una pista de hielo, un tobogán y distintos espectáculos musicales, además de un desfile navideño que recorrerá la calle Juan Zuazua como parte de las actividades para dar la bienvenida a la temporada decembrina.

El programa contempla presentaciones de artistas y agrupaciones como Los Tributos, La Morochia y la Gran Orquesta de la Ciudad de Monterrey, así como espectáculos temáticos y personajes navideños que acompañarán la celebración.

El momento central será el Encendido del Pino, seguido del desfile navideño, con el que se busca reunir a las familias en el corazón de la ciudad y ofrecer un espacio de convivencia durante las fiestas de fin de año.

Con esta celebración, el Gobierno de Monterrey impulsa actividades culturales y recreativas en espacios públicos para promover la convivencia familiar y el disfrute de las tradiciones navideñas entre habitantes y visitantes.