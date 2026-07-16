Jaime Bonilla, ex gobernador del estado de Baja California, admitió que tiene doble ciudadanía de México y Estados Unidos, luego de que fue señalado por ser presunto informante del FBI.

Así lo confesó al señalar que el contar con la doble ciudadanía de México y Estados Unidos, no implica que tenga algún vínculo con agencias de inteligencia o tenga datos exclusivos.

Cabe destacar que años atrás la SRE aseguró que Jaime Bonilla no contaba con la ciudadanía estadounidense, ante las acusaciones que se lanzaron en busca de evitar que rindiera protesta como gobernador.

Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California (Cuartoscuro / Omar Martínez Noyola)

Jaime Bonilla admite su doble ciudadanía; rechaza tener información exclusiva

El ex gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla, reveló que años atrás entregó al entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 4 expedientes de autoridades de Estados Unidos.

Entrevistado por Luis Cárdenas, el ex mandatario indicó que se trataban de expedientes sobre detenciones de miembros de la fiscalía de Baja California y policías estatales, por portar drogas en la frontera.

Cuestionado sobre el origen de las carpetas de investigación que entregó a AMLO, Jaime Bonilla aseveró que se trataban de expedientes públicos, pero reconoció que él tiene doble nacionalidad en México y Estados Unidos.

“El hecho de que yo tenga doble ciudadanía no tiene nada que ver con eso, ok. Porque tú como ciudadano mexicano, tú puedes venir a Estados Unidos a través de un abogado y solicitar los expedientes y te los entregan” Jaime Bonilla

Sobre el punto, el ex gobernador confirmó que cuenta con la doble nacionalidad, pero al insistir en que los documentos que turnó son públicos, rechazó que esa situación implique que tenga acceso a información privilegiada.

En ese sentido, reiteró que no tiene más información que la puede tener un ciudadano normal, pues recordó que todos pueden solicitar los datos de las cortes ya sea de manera personal o por medio de un abogado.

SRE afirmó en 2019 que Jaime Bonilla no tenía doble nacionalidad

Luego de las elecciones 2019 en las que Jaime Bonilla resultó ganador de la contienda por el gobierno de Baja California, versiones acusaron que el entonces gobernador electo tenía doble nacionalidad.

Por ello, se lanzaron diversas exigencias a las autoridades electorales para demandar que no rindiera protesta por no cumplir con el requisito de ser mexicano para aspirar al cargo.

Ante ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Jaime Bonilla no contaba con la doble nacionalidad en México y Estados Unidos, pues aseveró que había renunciado a ella desde el 2012.

Jaime Bonilla (Andrea Murcia Monsivais / CUARTOSCURO)

Al respecto, la SRE aseveró que en ese año pidió a la un certificado de nacionalidad mexicana, pues ocuparía un cargo público para el que se requiere ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad.

No obstante, en 2026, el propio Jaime Bonilla aceptó que sí cuenta con la doble nacionalidad, aunque se desconoce si la volvió a adquirir luego de concluir su periodo como gobernador de Baja California.