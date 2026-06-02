Martí Batres anunció la puesta en marcha de cuatro salas de interpretación de mastografías con Inteligencia Artificial (IA), una estrategia que fortalecerá la detección y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama en beneficio de miles de mujeres derechohabientes.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) destacó que estos centros especializados permitirán agilizar la detección temprana de la enfermedad y contribuirán a salvar vidas mediante diagnósticos más precisos y oportunos.

ISSSTE fortalece la detección temprana del cáncer de mama con tecnología de Inteligencia Artificial

Los denominados “Cuartos Azules” se ubican en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón, Coahuila, y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, en la Ciudad de México; y en la Clínica Hospital “Mérida”, en Susulá, Yucatán.

Las salas son operadas por médicas y médicos radiólogos especializados en imagen e intervención mamaria, quienes utilizarán herramientas tecnológicas avanzadas para agilizar la interpretación de estudios y reducir los tiempos de atención. Cada centro cuenta con seis estaciones de lectura y, en conjunto, podrán analizar más de 400 mil mastografías al año.

Martí Batres resaltó que esta iniciativa responde a la prioridad que tiene la administración de Claudia Sheinbaum en materia de salud pública e innovación tecnológica, particularmente en la lucha contra el cáncer de mama.

Además, explicó que las pacientes ya no tendrán que trasladar físicamente sus estudios para obtener una interpretación especializada, ya que los resultados serán procesados y enviados de forma digital.

Las mastografías realizadas en 98 unidades médicas del país serán remitidas electrónicamente a alguno de los cuatro centros especializados y, una vez interpretadas, los resultados regresarán a la unidad médica de origen para dar seguimiento oportuno a la atención de las pacientes.

ISSSTE ampliará la red de mastografías digitales en todo el país

El titular del ISSSTE añadió que la estrategia continuará expandiéndose. Para 2027 se prevé ampliar a 180 unidades médicas con mastógrafos, cuyos estudios también serán integrados a esta red nacional de interpretación especializada.

Finalmente, Martí Batres informó que este sistema no representó costos adicionales para el Instituto gracias a la nacionalización del servicio de imagenología y adelantó que próximamente se habilitará un nuevo Cuarto Azul en la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado (CLIDDA), ubicada en Coyoacán, Ciudad de México.