El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó sobre los avances en la conversión de la antigua clínica hospital en el Hospital General del ISSSTE en Chetumal, Quintana Roo.

El proyecto permitirá ampliar la capacidad hospitalaria de 30 a 90 camas censables, además de incrementar de siete a 24 los lugares disponibles en Urgencias y pasar de dos a cuatro quirófanos.

Martí Batres destaca inversión de más de 600 millones de pesos en Hospital General del ISSSTE en Chetumal

Los trabajos de conversión registran más de 53% de avance, con una inversión superior a los 600 millones de pesos y se realizan sin interrumpir los servicios médicos que actualmente brinda la unidad.

El nuevo Hospital General beneficiará a alrededor de 100 mil derechohabientes y contará con dos salas de endoscopía y cuatro lugares de recuperación.

Asimismo, se ampliará la atención de medicina física con servicios de electroterapia, hidroterapia, mecanoterapia y terapia de la vida diaria, con el objetivo de ofrecer una atención más amplia a las y los pacientes.

Entre los servicios auxiliares de tratamiento se contemplan 18 lugares de hemodiálisis, seis de diálisis peritoneal, siete de quimioterapia y cuatro de inhaloterapia.

El hospital también contará con Clínica del Dolor, Clínica de Heridas y Clínica de Displasia, como parte de la ampliación de servicios especializados para la derechohabiencia.

La obra se desarrolla sobre una superficie hospitalaria de 18 mil 440 metros cuadrados e incluirá áreas de apoyo como Gobierno, Admisión y Altas, además de la Central de Equipos y Esterilización (CEyE).

Con esta conversión, el ISSSTE busca fortalecer la infraestructura hospitalaria y ampliar la capacidad de atención médica en Quintana Roo, en beneficio de las familias derechohabientes.