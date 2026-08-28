El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó la celebración “Son, Danzón y Corazón”, que reunió a más de mil derechohabientes en el tradicional Salón Los Ángeles, en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, Martí Batres destacó la relevancia que tiene para el ISSSTE el cuidado integral de las personas adultas mayores, quienes representan alrededor del 40 por ciento de la derechohabiencia.

ISSSTE celebra a Adultos Mayores.

Para el ISSSTE, muy importante día porque, como se ha dicho aquí, la mayor parte de nuestros y nuestras derechohabientes son personas mayores. Cambió nuestra dinámica demográfica y en el ISSSTE el 40 por ciento son mayores de 60 años. (...) Entonces, para nosotros, los y las adultas mayores son la población fundamental. Martí Batres, director general del ISSSTE

Martí Batres destaca prestaciones y servicios para adultos mayores

El director general destacó que el ISSSTE cuenta con diversas prestaciones y servicios para favorecer la salud, recreación, convivencia y bienestar de las personas adultas mayores, entre ellos el Centro de Convivencia para Pensionados y Jubilados (CONVIVE), en Fuentes Brotantes; el balneario ISSSTEHuixtla; las Casas de Día; paquetes de turismo social; la credencial de vigencia permanente y préstamos personales.

ISSSTE celebra a Adultos Mayores.

Añadió que estas acciones se complementan con proyectos respaldados por la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar y acercar los servicios de salud a este sector, como la construcción de consultorios de atención primaria y el nuevo Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda”, en Tlatelolco, que tendrá un enfoque principalmente geriátrico.

ISSSTE celebra a Adultos Mayores.

Danzón y convivencia también es medicina

Por otro lado, el director general del ISSSTE Martí Batres resaltó la importancia de que la conmemoración incluyera baile y sana convivencia, ya que, agregó, también es salud y medicina para las y los asistentes, quienes disfrutaron una mañana amenizada por son cubano en vivo.

De igual forma, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, Juan Gerardo López Hernández, reconoció el enfoque social que tuvo la celebración, donde a través de una actividad lúdica la derechohabiencia tuvo un encuentro de convivencia y baile.

ISSSTE celebra a Adultos Mayores.

Bailar es un gran ejercicio que nos mantiene en buena forma física y con salud mental. Por eso, nuestro director general nos instruyó a realizar esta actividad lúdica para conmemorarlas y conmemorarlos. Martí Batres, director general del ISSSTE

Autoridades del ISSSTE reafirman su compromiso con un envejecimiento saludable

En el encuentro también estuvieron presentes, por parte del ISSSTE, los directivos de Oficinas de Representación, Rodrigo Ávila Carrasco; de Incorporación, Recaudación e Inversiones, Mario Joaquín Zepeda y Martínez. y la directora de Información, Supervisión y Evaluación, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, quien refrendó que uno de los principales objetivos del Instituto es el bienestar de las personas adultas mayores.

ISSSTE celebra a Adultos Mayores.

En el ISSSTE ya nos llegó el futuro de México, tenemos una gran población de adultos mayores y es por ello que nuestro director general, el doctor Martí Batres Guadarrama, ha puesto a estas directoras y directores que tienen aquí enfrente a trabajar día a día en acciones que tiendan a mejorar una calidad de vida con un envejecimiento saludable. Rocío del Pilar Villarauz Martínez, directora de Información, Supervisión y Evaluación

ISSSTE celebra a Adultos Mayores.

Al encuentro también asistieron el subdirector de Prevención y Protección a la Salud, Víctor Hugo Bautista; y el vocal ejecutivo de la Comisión de Vigilancia, Ricardo Ruiz Suárez.