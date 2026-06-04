El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aplicó 472 mil 216 dosis de vacunas en su red de unidades médicas de todo el país como parte de la Semana Nacional de Vacunación 2026, contribuyendo al fortalecimiento de la salud preventiva entre la población mexicana.

De acuerdo con el subdirector de Prevención y Protección a la Salud del organismo, Víctor Hugo Bautista Hernández, la jornada se desarrolló del 25 de abril al 31 de mayo bajo el lema “Vacunar es amar” y fue coordinada por la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

ISSSTE fortalece la prevención de enfermedades con más de 472 mil vacunas aplicadas

Durante la campaña se aplicaron de manera gratuita y sin importar la derechohabiencia vacunas contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), BCG, Hepatitis B, Hexavalente acelular, Neumococo, Influenza, Covid-19, Sarampión y el Virus del Papiloma Humano (VPH), entre otras.

El objetivo fue ampliar la cobertura de vacunación y reforzar la prevención de enfermedades entre distintos sectores de la población.

ISSSTE supera las 472 mil dosis aplicadas durante jornada de vacunación. (Cortesía )

La estrategia estuvo dirigida a niñas, niños, adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas, adultos mayores y otros grupos en situación de riesgo, con el propósito de fortalecer la salud preventiva y brindar mayor protección mediante la inmunización.

Con estas acciones, el ISSSTE, encabezado por Martí Batres Guadarrama, contribuye a garantizar el acceso a servicios de salud preventivos y fortalece las políticas impulsadas por el Gobierno de México para ampliar la cobertura de vacunación y la atención médica de calidad en el país.