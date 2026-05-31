El ISSSTE refrendó su compromiso con la salud de sus derechohabientes mediante las Clínicas de Tabaquismo, que ofrecen atención especializada para combatir la adicción al cigarro. Una de ellas es la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Balbuena”, en la Ciudad de México, donde se impulsa la Campaña contra el Tabaquismo 2026 del Gobierno de México.

La derechohabiente Claudia Torres destacó que gracias al tratamiento recibido logró abandonar el consumo de tabaco, mejorando significativamente su salud y calidad de vida.

ISSSTE comparte caso de éxito de paciente que dejó de fumar tras 38 años

La paciente relató que el tratamiento fue accesible y que durante más de dos meses recibió acompañamiento especializado, proceso que le permitió alcanzar una abstinencia total después de haber fumado durante 38 años.

Otro de los casos de éxito es el de Gina Galina, también derechohabiente de la CMF “Balbuena”, quien dejó atrás el hábito de consumir hasta 10 cigarrillos al día tras integrarse al programa especializado.

La paciente explicó que su consumo evolucionó de manera rápida, pasando del tabaquismo social a fumar diariamente. Sin embargo, gracias al acompañamiento médico recibido logró alcanzar una abstinencia total en pocas semanas.

Por su parte, la encargada de la Clínica de Tabaquismo de la CMF “Balbuena”, Liliana Ivone Garibay Zepeda, explicó que el equipo multidisciplinario está integrado por personal médico, de enfermería, psicología y trabajo social, quienes participan de manera coordinada en el tratamiento de las personas fumadoras.

Es satisfactorio, nosotros ya tenemos pacientes en abstinencia completa, ya tenemos esta experiencia. Disminuimos la reincidencia, lo que nosotros llamamos ‘la recaída’ en el consumo. Sabemos que los primeros tres meses son completamente determinantes para el éxito. Ivone Garibay Zepeda, encargada de la Clínica de Tabaquismo de la CMF “Balbuena”.

ISSSTE fortalece sus programas para combatir el tabaquismo

La especialista reiteró que el ISSSTE mantiene una estrategia integral para ayudar a sus derechohabientes a dejar de fumar, mediante acompañamiento especializado y tratamientos farmacológicos que favorecen la abstinencia a largo plazo.

Estos casos se suman a los mil 141 pacientes atendidos en las Clínicas para dejar de fumar del instituto entre 2025 y marzo de 2026. Durante ese mismo periodo se realizaron 144 mil 395 pruebas de detección de tabaquismo en unidades médicas y jornadas comunitarias.

Además, como parte de las actividades por el Día Mundial sin Tabaco, el ISSSTE realizó el conversatorio virtual “Desenmascarando el atractivo, combatiendo la adicción a la nicotina y al tabaco”, que reunió a más de 100 profesionales de la salud especializados en prevención y tratamiento del tabaquismo.