Villahermosa, Tabasco avanza hacia su consolidación como uno de los principales polos de servicios especializados de salud del sureste del país gracias a una inversión histórica de 5 mil 350 millones de pesos destinada al desarrollo de tres nuevos complejos de hospitales privados.

El crecimiento de la infraestructura médica responde al entorno de certidumbre para la inversión en Tabasco y al impulso de proyectos estratégicos que buscan fortalecer el desarrollo económico y urbano de la capital tabasqueña.

Villahermosa fortalecerá su oferta de hospitales privados con inversiones por 5 mil 350 millones de pesos en tres nuevos complejos médicos. (cortesía)

Hospitales Zumaya lidera la inversión en salud privada

Entre los proyectos más relevantes destaca Hospitales Zumaya, que contempla una inversión de 3 mil 650 millones de pesos para la construcción de un complejo médico que albergará el primer Centro Internacional de Neuro-Oncología del sureste mexicano.

El proyecto contará con 160 consultorios de especialidades médicas, 96 camas de hospitalización, siete quirófanos de alta especialidad, un acelerador lineal de última generación y tecnología GammaKnife para tratamientos de radiocirugía cerebral.

La nueva unidad médica tendrá una superficie de 58 mil metros cuadrados y prevé iniciar operaciones en diciembre de 2027.

MAC Hospitales fortalecerá la oferta médica de Villahermosa

Otro de los desarrollos clave es MAC Hospitales, que formará parte del proyecto inmobiliario y de servicios SAMÁR.

La inversión destinada a MAC Hospitales asciende a 950 millones de pesos e incluirá 154 consultorios, seis quirófanos y 48 camas hospitalarias equipadas con tecnología de vanguardia para la atención especializada.

Este proyecto busca ampliar la capacidad de atención médica privada y fortalecer la infraestructura de salud disponible para habitantes y visitantes de la región.

Villahermosa fortalecerá su oferta de hospitales privados con inversiones por 5 mil 350 millones de pesos en tres nuevos complejos médicos. (cortesía)

Hospital Fifty Doctors se suma al crecimiento de la salud privada

El tercer complejo médico corresponde al Hospital Fifty Doctors, que se construye con una inversión de 750 millones de pesos en la capital tabasqueña.

El proyecto contempla 246 consultorios, tres quirófanos especializados, áreas de terapia intensiva y resonancia magnética, distribuidos en un edificio de nueve niveles y más de 15 mil metros cuadrados.

Villahermosa 2030 impulsa nuevas inversiones

El crecimiento de los hospitales privados en Villahermosa se encuentra ligado al proyecto urbano Villahermosa 2030, una estrategia orientada a modernizar la ciudad, mejorar la conectividad y consolidar nuevas zonas comerciales y de servicios.

Con estas inversiones, Villahermosa, Tabasco fortalece su posición como un centro estratégico para la atención médica especializada, la generación de empleos y la atracción de nuevas inversiones en el sureste de México.