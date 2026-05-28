El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, puso en marcha la construcción del Puente Villahermosa 2030, proyecto considerado eje central de la transformación urbana y de movilidad en la capital tabasqueña, con una inversión histórica de 2 mil 765 millones de pesos.

La obra contempla la modernización de un corredor vial de 4.25 kilómetros entre los ríos Carrizal y Grijalva, además de fortalecer la conectividad entre la zona de Tabasco 2000, última área de la ciudad en recibir atención hace más de 40 años, y la zona conurbada con el municipio de Nacajuca.

Puente Villahermosa 2030 reducirá hasta 30% los tiempos de traslado

Durante el arranque de los trabajos en el anfiteatro del Parque La Choca, el mandatario estatal aseguró que la nueva infraestructura representa el fin de los proyectos inconclusos y de la falta de planeación urbana en Villahermosa.

Asimismo, señaló que esta obra busca revertir años de rezago en materia de infraestructura y movilidad en la capital tabasqueña.

El puente, cuya conclusión está prevista para 2027, forma parte de la primera fase del programa integral Villahermosa 2030, estrategia con la que el gobierno estatal pretende reorganizar la movilidad urbana y detonar el crecimiento ordenado de la ciudad.

De acuerdo con proyecciones oficiales, el nuevo puente permitirá reducir hasta en 30 por ciento los tiempos de traslado diarios en una de las zonas con mayor carga vehicular de la capital.

Javier May apuesta por modernizar Villahermosa con obras estratégicas

Javier May Rodríguez sostuvo que la obra no solo responde a una necesidad de infraestructura, sino también a una visión de integración territorial y desarrollo social, con el objetivo de mejorar la conectividad y acercar a las familias.

El mandatario estatal subrayó que el Puente Villahermosa 2030 forma parte de un paquete de proyectos emblemáticos impulsados este año, entre ellos el nuevo Centro de Convenciones y Exposiciones y el Centro de Mando y Control C5 “Escudo Olmeca”.

Estas obras buscan consolidar una ciudad más competitiva, moderna e innovadora. Además, el gobernador destacó que la infraestructura pública será clave para atraer inversión privada y fortalecer el desarrollo económico regional.