Janitzio Zavala Vega es un político y servidor público mexicano que actualmente se desempeña como presidente municipal de Indaparapeo, un municipio del estado de Michoacán de Ocampo. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida profesional, continúa leyendo.

¿Quién es Janitzio Zavala Vega?

Janitzio Zavala Vega es un político que se desempeña como presidente municipal de Indaparapeo para el periodo 2024-2027, electo como candidato de la coalición PAN-PRD-PRI bajo la plataforma “Unidos por Indaparapeo” y comprometido con el desarrollo local, tradiciones y obras públicas.

¿Qué edad tiene Janitzio Zavala Vega?

No hay información exacta sobre su fecha de nacimiento, pero se sabe que tiene aproximadamente 49 años.

¿Janitzio Zavala Vega tiene esposa?

Sí, Janitzio Zavala, casado con Araceli Moreno Roque, quien funge como presidenta honoraria del DIF Municipal de Indaparapeo.

¿Qué signo zodiacal es Janitzio Zavala Vega?

Al no tener su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es el signo zodiacal de Zavala Vega.

¿Janitzio Zavala Vega tiene hijos?

Sí, en sus redes sociales, Janitzio Zavala se describe como padre de familia, por lo que sí tiene hijos; sin embargo, se desconoce cuántos.

¿Qué estudió Janitzio Zavala Vega?

Se sabe que Janitzio Zavala tiene estudios de bachillerato; sin embargo, se desconoce si tiene estudios universitarios.

¿En qué ha trabajado Janitzio Zavala Vega?

Janitzio Zavala Vega se ha centrado en la vida política y como comerciante. Durante su cargo como presidente municipal ha promovido eventos culturales y festivales tradicionales como la Feria Internacional de la Pirotecnia, impulsando el turismo y la economía local. Asimismo, ha realizado proyectos productivos, como la modernización y apoyo a mezcaleros del municipio.