Una vez que concluyó el periodo de registro para la tarjeta del Banco del Bienestar en su modalidad de pensión para Adultos Mayores, se informó que ya hay fecha para recogerlas.

“Si te registraste en abril, del 15 al 21 de junio se realizará la entrega de la #TarjetaBienestar” Secretaría del Bienestar

Por medio de redes sociales, la Secretaría del Bienestar compartió un mensaje en el que resaltó que será del periodo comprendido del 15 al 21 de junio cuando se haga la entrega de las tarjetas.

Cabe desatacar que a lo largo del mes de junio de 2026, también habrá un periodo en el que se realizará el registro de aspirantes a recibir el apoyo económico del gobierno federal.

Fechas para entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar para adultos mayores

A lo largo del periodo comprendido del 27 de abril al 3 de mayo de 2026, la Secretaría del Bienestar del gobierno federal realizó el registro de interesados en recibir la Pensión Bienestar Adultos Mayores.

A más de un mes de terminado dicho periodo, la dependencia federal informó que los adultos mayores ya pueden recoger sus tarjetas del Banco del Bienestar.

En su mensaje, destacó que será desde hoy 15 de junio y hasta el próximo domingo 21, cuando se llevará a cabo la entrega de tarjetas para el programa social.

Fechas para recoger la tarjeta Bienestar para pensión de adultos mayores (@bienestarmx/X)

Para conocer la fecha exacta, los beneficiarios del programa van a recibir un mensaje SMS en sus teléfonos celulares con todos los detalles.

Al resaltar que en el mensaje se les indicarán día, hora y lugar para recogerla, la Secretaría del bienestar informó que en caso de preferirlo, también se puede consultar la información con tu CURP en el sitio: http://gob.mx/bienestar.

Paso a paso para tramitar la tarjeta del Banco del Bienestar para adultos mayores

Si no realizaste el registro para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar para adultos mayores durante el mes de abril, en junio de 2026 también se abrirá un periodo para tramitarla, durante el cual debes hacer lo siguiente:

Reúne tus documentos: identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y teléfono de contacto

Ubica tu módulo: estarán abiertos del 22 al 28 de junio de 2026, en horario de 10:00 a 16:00 horas

Acude en la fecha asignada: el día depende de la letra inicial del primer apellido, calendario publicado por la Secretaría de Bienestar

Entrega tus documentos: presenta originales y copias legibles, si registras auxiliar debe entregar los mismos requisitos

Recibe tu comprobante: al finalizar te entregan folio de inscripción, la tarjeta del Banco del Bienestar se entrega semanas después con aviso por SMS