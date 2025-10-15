A través de un comunicado, la CNTE anunció un bloqueo en las instalaciones de Pemex en Oaxaca que durará 24 horas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, anunció que la Sección 22 de la CNTE planea un bloqueo de 24 horas en las instalaciones de Pemex en Oaxaca por demandas laborales.

¿Cuándo será el bloqueo de la CNTE en Pemex de Oaxaca?

En un comunicado de la CNTE, se reveló que harán un bloqueo en las instalaciones de Pemex en Oaxaca, el cual incluirá:

Bloqueos carreteros

Tomas de casetas de cobro

Tomas de oficinas de gobierno

Bloqueo en las instalaciones de Pemex de Oaxaca

Toma y difusión de medios de comunicación

Perifoneo

Volanteo

Comunicado del CNTE sobre bloqueo de Pemex en Oaxaca (CNTE)

Este bloqueo de la CNTE se prevé para el próximo viernes 17 de octubre del 2025, en punto de las 9:00 horas.

Entre los objetivos que declaran en dicho comunicado están la reinstalación de la mesa central entre la CNUN de la CNTE y la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Además, la CNTE exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa Peña-AMLO.

Otro de los objetivos que marca la CNTE en su comunicado avisando del bloqueo de Pemex en Oaxaca el próximo 17 de octubre, es el aumento del presupuesto para la educación, salud y seguridad social.

Esto justo durante el marco de la discusión del proyecto de egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2026.