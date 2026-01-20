Durante el 2018 y el 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encabezado por Zoé Robledo, sumó 3 mil 944 camas de hospitalización, y en lo que va del sexenio se han agregado 776 más; el objetivo es llegar a un total de 45 mil camas para el 2030.

El funcionario acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, donde señaló que de 1943 a 1982, se sumaron 29 mil 500 camas, y de 1982 al 2018, solo se agregaron 4 mil 300 camas, pese al incremento de derechohabientes

“La meta es llegar a 45 mil camas en 2030, es decir, 10 mil camas más para la atención en el Seguro Social. Así es como vamos hasta el momento: de 2018 a 2024, en el sexenio del Presidente López Obrador se sumaron 3 mil 944 camas más y al momento llevamos ya 776 camas” Zoé Robledo, titular del IMSS

IMSS revierte rezago histórico en camas hospitalarias

Durante su mensaje, Robledo destacó la inauguración de cinco hospitales durante su administración:

Ciudad Juárez, Chihuahua

Ensenada, Baja California

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Carmen Serdán, Puebla

Zaragoza, Ciudad de México

IMSS proyecta 45 mil camas hospitalarias para 2030 (Cortesía)

Asimismo, aseguró que el IMSS se prepara para aperturar seis unidades adicionales en los próximos meses, las cuales contarán con equipamiento de última generación, servicios de alta especialidad y plantillas integrales de personal.

Hospitales en Sonora, Yucatán e Hidalgo refuerzan atención médica

Por otra parte, explicó que el Hospital de Gineco Pediatría No. 15, en Ciudad del Carmen, Campeche, registra el 99% de avance, por lo que se encuentra en fase de pruebas, destacando que esta unidad contará con 38 camas hospitalarias y 36 no censables, tres quirófanos, 12 especialidades y una plantilla de 851 personas, con equipamiento de:

Mastografía

Ultrasonidos

Ultrasonografos

Rayos X

Laboratorio clínico

Clínica de Displasias

Unidad de Cuidados Intensivos para adultos, pediátricos y neonatales

IMSS proyecta 45 mil camas hospitalarias para 2030 (Cortesía)

Mientras que el Hospital General de Zona (HGZ) No. 15 “Ramos Bours” en Hermosillo contará con 90 camas censables y 25 no censables, cinco quirófanos, una plantilla de mil 476 personas, 28 especialidades y equipamiento como:

Tomógrafo

Resonador

Ultrasonógrafo

Mastógrafo

UCI

Laboratorio clínico

Unidad de control metabólico

Inhaloterapia

Además, en Sonora el HGZ de Navojoa presenta un avance del 94% con 164 camas, 90 hospitalarias, Tomógrafo, Mastógrafo, Rayos X, Clínicas de Mama y 29 especialidades, asegurando que ya se encuentra en etapa de contrataciones.

Zoé Robledo destacó que en Guanajuato el HGZ se amplió de 20 camas a 120, de las cuales 72 son censables; además, ya tiene el 79% de avance y comenzará con Consulta Externa de Psiquiatría, Nefrología, Oncología, Geriatría e Infectología.

IMSS proyecta 45 mil camas hospitalarias para 2030 (Cortesía)

Mientras que el HGZ de Tula de Allende, Hidalgo, contará con una Unidad de Medicina Familiar, contando con 144 camas de hospitalización y 154 no censables.

Finalmente, Zoé Robledo destacó que el HGZ de Ticul, Yucatán, cuenta con el 74% de avance y contará con 70 camas hospitalarias y 24 no censables, cinco quirófanos y 14 especialidades, con equipamiento para:

Tomógrafo

Mastógrafo

Ultrasonógrafo

Rayos X

Seis máquinas de hemodiálisis

Laboratorio

Clínica de Mama

Medicina Física y Rehabilitación

UCI para adultos

Con estos resultados, el IMSS reafirma su compromiso de garantizar atención de calidad para las y los derechohabientes en todas las partes del país, con especialidades de alto nivel y tecnología adecuada.