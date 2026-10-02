La transformación de los hábitos de consumo está llevando a la industria alimentaria a ampliar su oferta más allá de los productos de origen animal.

Al respecto, Corporativo Kosmos identifica en las alternativas vegetales una oportunidad para diversificar los servicios de alimentación, responder a nuevas preferencias y desarrollar menús capaces de atender distintos estilos de vida sin sacrificar variedad, calidad ni experiencia gastronómica.

Corporativo Kosmos destaca crecimiento de alternativas vegetales

A propósito del Día Internacional del Vegetarianismo, que se conmemora cada 1º de octubre desde 1977, la tendencia cobra especial relevancia para sectores que atienden diariamente a grandes volúmenes de consumidores.

Desde la perspectiva de Corporativo Kosmos, el crecimiento de las opciones plant-based no significa necesariamente desplazar por completo a la carne, los lácteos u otros alimentos de origen animal, sino ampliar las posibilidades disponibles.

Dicha evolución resulta particularmente relevante para los servicios de alimentación, donde la capacidad de ofrecer menús flexibles puede convertirse en un diferenciador ante consumidores con preferencias nutricionales cada vez más diversas.

De la misma forma, resulta fundamental para el conglomerado mexicano el avance de las alternativas vegetales; no obstante, debe ir acompañado de criterios de selección, calidad, inocuidad y equilibrio nutricional.

En ese sentido, la innovación no consiste únicamente en replicar alimentos de origen animal, sino aprovechar ingredientes vegetales como protagonistas de preparaciones completas.

En México existe un terreno de oportunidad; ya que, el mercado de sustitutos de carne y alternativas lácteas todavía presenta una penetración inferior a la de otros países, pero identifica al sabor, frescura, costo y beneficios asociados con la salud como factores relevantes para su adopción.

A escala global, se ubica a “Rethinking Plants” como una de las principales tendencias alimentarias de 2025, apuntando hacia una evolución de productos con ingredientes vegetales reconocibles, formulaciones más naturales y preparaciones donde las plantas son protagonistas, en lugar de solo la imitación de productos animales.

Para Corporativo Kosmos, tal transición abre una vía para que los servicios de alimentación evolucionen al ritmo de las preferencias sociales, donde incorporar alternativas vegetales no como una moda pasajera, sino como parte de una oferta más amplia, adaptable y consciente de las nuevas expectativas alrededor de la alimentación.