La atención integral durante la infancia puede marcar una diferencia decisiva en la recuperación y desarrollo de niñas y niños con labio y paladar hendido, una condición congénita que en México se presenta aproximadamente en uno de cada 750 nacimientos, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Ante ese escenario, Corporativo Kosmos, a través de la Fundación Pablo Landsmanas, mantiene una alianza con Centro SUMA para contribuir a la atención de menores que requieren acompañamiento especializado, con énfasis en nutrición y procedimientos quirúrgicos.

La colaboración busca que los pacientes lleguen en mejores condiciones a sus intervenciones y cuenten con respaldo durante su recuperación.

Corporativo Kosmos y Fundación Pablo Landsmanas apoyan a niños con labio hendido

De acuerdo con información del conglomerado mexicano, dicha alianza ha permitido realizar seis cirugías en 2024, 12 en 2025 y otras seis en lo que va de 2026, para un total de 24 procedimientos en un lapso de tres años.

A propósito de ello, la intervención nutricional adquiere especial relevancia porque el labio y paladar hendido puede ocasionar dificultades para alimentarse, además de afectar el habla, la audición y el desarrollo dental.

Por ello, la atención médica requiere la participación coordinada de distintas especialidades, entre ellas cirugía reconstructiva, ortodoncia, foniatría, terapia de lenguaje, psicología y nutrición.

En este sentido, Centro SUMA brinda acompañamiento médico, nutricional, psicológico, social y quirúrgico tanto a los menores como a sus familias.

En tanto, la Fundación Pablo Landsmanas, brazo social de Corporativo Kosmos, complementa dicha labor mediante el financiamiento de procedimientos y el apoyo alimentario destinado a las familias que atraviesan este proceso. La colaboración entre ambas instituciones comenzó en 2019.

Centro SUMA brinda atención integral a menores y sus familias

De la misma forma, el acompañamiento alimentario cobra particular importancia durante las diferentes etapas del tratamiento, pues una adecuada nutrición contribuye a que los pacientes enfrenten los procedimientos en mejores condiciones y favorece su recuperación posterior.

Además, la dimensión de tal problemática refuerza la necesidad de iniciativas de dicha naturaleza.

La Secretaría de Salud señala que el labio y/o paladar hendido continúa entre los defectos congénitos de mayor frecuencia en el país y que, durante 2022, fue el defecto más reportado entre determinados grupos de madres que no consumieron ácido fólico oportunamente.

Con su alianza, Corporativo Kosmos y la Fundación Pablo Landsmanas refrendan una visión de responsabilidad social centrada en generar condiciones que favorezcan el bienestar infantil.

Porque, más allá de una intervención quirúrgica, el propósito es acompañar a los menores y sus familias en un proceso integral que puede contribuir a mejorar su alimentación, salud, desarrollo y calidad de vida.