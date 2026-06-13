Federico Arreola, Director

Estimado Federico,

En relación con la columna publicada el 12 de junio de 2026, titulada “Inversiones mixtas: discrecionalidad energética”, la empresa rechaza categóricamente los señalamientos realizados en la nota de opinión. Para que sus lectores cuenten con información veraz es importante realizar las precisiones respecto de diversas referencias a Corporativo Kosmos y a su directivo Jack Landsmanas:

● Corporativo Kosmos cuenta con más de 60 años de trayectoria en México y opera bajo estrictos estándares de cumplimiento, auditoría y supervisión corporativa. Como parte de este compromiso, la compañía ha impulsado revisiones independientes de sus operaciones y mantiene mecanismos permanentes de control, integridad y transparencia en todas sus actividades.

● La calidad de sus productos y servicios ha posicionado a la empresa como un referente en el sector. Corporativo Kosmos ha trabajado durante décadas con instituciones públicas y privadas bajo distintas administraciones federales y estatales de diferentes partidos políticos.

● Corporativo Kosmos opera con estricto apego a la ley, y cuenta con certificaciones ISO y auditorías constantes de firmas reconocidas como PricewaterhouseCoopers (PwC). La participación en todos los procesos institucionales y de licitación pública se rige por la normatividad aplicable y es verificable en los sistemas oficiales de transparencia, siempre con el respaldo de su capacidad logística, experiencia operativa y cumplimiento en servicios esenciales de alimentación a gran escala.

● En relación con los señalamientos que se han formulado respecto de operaciones comerciales vinculadas al programa venezolano CLAP, en 2020 Corporativo Kosmos contrató a Kroll Inc., firma internacional especializada en auditoría, cumplimiento e investigaciones corporativas, para realizar una revisión independiente de dichas relaciones comerciales y de las operaciones asociadas. Como resultado de esta auditoría, Kroll concluyó que todas las operaciones se realizaron conforme a derecho y no encontró indicios de conductas ilegales por parte de Corporativo Kosmos, sus accionistas ni sus directivos.

● Corporativo Kosmos, sus empresas y directivos no tienen ni han tenido relación comercial, societaria, financiera o de cualquier otra naturaleza con Alex Saab. Por todo lo anterior, solicitamos atentamente considerar estas precisiones, con el fin de aclarar y ofrecer información veraz a su audiencia en el mismo espacio y sección que la nota original. Asimismo, reiteramos nuestra disposición a atender cualquier duda, así como a proporcionar y corroborar cualquier información relacionada con la empresa y sus operaciones.

Atentamente, Dafna Puszkar Dirección de Relaciones Institucionales de Corporativo Kosmos.