A través de un comunicado, Morena rechazó que exista intervención del INE, del partido o del gobierno en la elección de curules plurinominales, como afirmó un medio de comunicación.

No hay nada más falso que el INE se perfile a mantener la fórmula que le ha garantizado a Morena el control de la Cámara de Diputados, como lo señala uno de los medios de comunicación. Morena

En su lugar, el partido aclaró que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien califica la elección, resuelve las impugnaciones políticas y emite las constancias de mayoría.

Morena (Morena )

Morena exige rigor informativo y rechaza señalamientos sobre plurinominales

En respuesta a las acusaciones sobre la presunta intervención de Morena en la elección de plurinominales, el partido exigió mayor rigor informativo y hablar con la verdad.

Además, defendió que los lineamientos para el otorgamiento de las curules plurinominales se han aplicado en las elecciones de 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024, siempre con el mismo método.

Y fueron avalados en cada uno de esos momentos por los que ahora ya no quieren que se apliquen, porque antes se beneficiaban de ellos. Morena

Morena acusa a oposición de buscar cambiar reglas de plurinominales

En su comunicado, Morena criticó a los partidos de oposición y a especialistas que proponen modificar los criterios para la elección de diputaciones plurinominales.

De acuerdo con una nota informativa, expertos y otros partidos exigen la distribución por coalición y no por partido, pues, afirman, esa fórmula reparte las diputaciones de manera equitativa.

Sin embargo, Morena calificó como ilógico que hasta ahora la oposición lo esté demandando, “y no cuando ellos resultaban beneficiados por la aplicación de los mismos lineamientos”.