Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que la mayoría de los empleadores en México aprueban la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas, ya que no afecta la planta productiva ni implica una disminución en el salario de las y los trabajadores.

El legislador destacó que la aprobación de la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marcará un hecho histórico, al tratarse de una modificación que no se realizaba desde 1974, pese a que se presentaron diversas iniciativas sin éxito.

Reforma laboral de 40 horas avanza tras un análisis amplio y plural: Ignacio Mier

Ignacio Mier señaló que el dictamen de la reforma laboral fue resultado de un proceso de discusión amplio, en el que participaron académicos, especialistas en derecho laboral y salud, representantes de instituciones educativas, organismos del Consejo Coordinador Empresarial, así como todas las centrales obreras del país.

Explicó que, en el contexto internacional, solo Ecuador y Chile cuentan actualmente con una jornada laboral de 40 horas en el continente americano, mientras que el promedio regional supera las 44 horas y, en la mayoría de los países, se mantiene en 48 horas.

Asimismo, indicó que el proyecto ha sido objeto de distorsiones con fines políticos; sin embargo, subrayó que la mayoría legislativa colocó en el centro del debate la necesidad de que esta iniciativa complemente las reformas laborales implementadas desde 2019, las cuales han mejorado las condiciones y el bienestar de las familias trabajadoras.

Entre los avances mencionó el incremento del salario mínimo, la reforma al sistema de pensiones, la revisión de las Afores, la reducción de semanas de cotización y la eliminación del outsourcing, medidas que permitieron la incorporación de más de dos millones de personas al régimen de seguridad social del IMSS.

Reforma laboral de 40 horas será histórica y no afectará salarios: Ignacio Mier (Cortesía)

Reducción de la jornada laboral no implicará baja salarial

El presidente de la Jucopo enfatizó que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas no representará una disminución en el ingreso de las y los trabajadores, ya que se mantendrá el mismo salario, cuidando que tampoco se afecte la productividad.

En otro tema, Ignacio Mier precisó que la iniciativa de reforma electoral aún no ha sido presentada formalmente, pues se encuentra en proceso de construcción a partir del diálogo entre la Comisión Presidencial, representantes de los partidos de la coalición y la presidenta de la República.

De esta manera, desmintió versiones sobre un proyecto ya definido y reiteró que lo que sí existe es la convicción de revisar el sistema político y electoral. Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que la iniciativa podría enviarse a mediados de febrero de 2026, aunque aún no se define si su origen será el Senado o la Cámara de Diputados.

Por último, Ignacio Mier informó que la próxima semana se realizará una revisión integral, transparente y sin estridencias de los espacios y servicios del Senado, con el fin de elaborar un diagnóstico público sobre su funcionamiento, en beneficio de legisladores, trabajadores y visitantes.